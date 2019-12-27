Жительница Улан-Удэ отметит завтра 60-летие безаварийной езды

В единственном за это время ДТП Изабелла Лавренко была пострадавшей стороной





Жительница Улан-Удэ Изабелла Филипповна Лавренко готовится отметить 60-летие безаварийной езды. Историей своей жизни и рассказом о работе водителем она поделилась с сотрудниками Госавтоинспекции Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского МВД.Изабелла Филипповна родилась 4 января 1941 года. Ее родители были большими поклонниками английского писателя Вальтера Скотта, поэтому дали такое необычное имя своей дочери. Желание стать шофером появилось у 16-летней девушки сразу после окончания школы. В то время она жила и работала в Курской области: сначала в колхозе, потом на птицеферме, затем санитаркой в фельдшерском пункте и даже на сахарном заводе.Именно от сахарного завода по личной просьбе Изабеллы ее отправили учиться в автомобильную школу Курска. Она была не только единственной девушкой в группе, но и отличницей по всем дисциплинам. К концу обучения в школе стали набирать дополнительную группу водителей на БелАЗы и юная Изабелла одна из первых записалась на курсы. В те годы обучение на автодроме не проходили - практическая езда проводилась сразу на улицах города. «Прохожие останавливались от изумления, когда видели девочку с бантами за рулем БелАЗа», - вспоминает Изабелла Филипповна.Свое первое водительское удостоверение она получила 28 декабря 1959 года. И после окончания шоферской школы была направлена на трехмесячную стажировку в одно из автохозяйств Курска. Сначала работала на молоковозе, а после окончания стажировки была оставлена водителем на предприятии. В те годы она была единственной женщиной-шофером в Курске и привлекала всеобщее внимание на новом бортовом УАЗе.В 1961 году Изабелла Филипповна решила вернуться на родину – в Улан-Удэ. Была принята на работу в шофером 3-го класса в АТХ № 5 на Шишковке. «Мне дали старенький ГАЗ-51, но в хорошем техническом состоянии, а мой первый рейс был в Онохой, куда я везла железнодорожные шпалы. Через полгода меня пересадили на «Москвич», на котором я обслуживала сеть столовых, а потом детские сады на Авиазаводе. За год с небольшим досконально изучила улицы Улан-Удэ и знала все его закоулки», - вспоминает Изабелла Филипповна.В 1962 году она поступила в Восточно-Сибирский технологический институт и была в числе первых его выпускников. После окончания института пять лет работала старшим экономистом в министерстве лесного хозяйства, но большая часть трудовой жизни связана с Бурятским мебельно-деревообрабатывающим комбинатом. После выхода на пенсию в 2000 году Изабелла Филипповна целиком погрузилась в свое любимое занятие – огородничество и разведение цветов. Благодаря этому хобби в течение 13 лет она занимала первое место на районном празднике цветов, плодов и овощей в номинации «Дизайн садово-огородного участка».Среди автомашин отечественного производства, любимые марки – это «Волга» и «Москвич», а вот первый японский автомобиль «Тойота Королла» появился у Изабеллы Филипповны в 2002 году. Вот уже 12-й год опытный водитель управляет автомашиной «Митсубиши Паджеро Мини», который ласково называет «Жужиком». Вместе со своим автомобилем они являются постоянными участниками женского автопробега в Иволгинском районе в честь 9 мая.На вопросы «Были ли у Вас нарушения ПДД?» и «Как часто Вас останавливают сотрудники ГИБДД?», Изабелла Филипповна честно призналась, что бывали незначительные нарушения. За 60 лет водительского стажа единственным серьезным происшествием стало ДТП в начале 90-х годов, но и в этом случае она была пострадавшей стороной.Раньше, когда женщин водителей было очень мало, сотрудники ГАИ останавливали больше из любопытства. Последняя запоминающаяся встреча с сотрудником ГИБДД была в прошлом году. Когда инспектор долго изучал документы и внимательно смотрел на Изабеллу Филипповну, а потом спросил: «Вы действительно 1941 года рождения?». После утвердительного ответа сотрудник ГИБДД улыбнулся и отпустил опытного водителя.Говоря о нынешних водителях и ситуации на дорогах, Изабелла Филипповна, отмечает, что культура вождения, все-таки, меняется в лучшую сторону. Как водитель с 60-летним стажем, она призывает всех участников дорожного движения быть более терпимыми и доброжелательными друг к другу.Фото: из личного архива И.Ф. Лавренко