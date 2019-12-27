Более половины россиян не успели отгулять все дни отпуска за 2019 год

Почти 40% работодателей не принимают мер для решения проблемы неиспользованных отпусков сотрудников



Шесть из десяти работающих россиян к концу года не успели использовать дни оплачиваемого отпуск в полном объеме, сообщает сервис по поиску работы



Согласно данным опроса, 58% работающих россиян не успеют израсходовать оплачиваемый отпуск в полном объеме, в среднем у них остается 17 неотгулянных дней. Только 30% респондентов к концу года используют все дни положенного отпуска.



Чем выше уровень дохода, тем больше среди россиян тех, кто не успел полностью отгулять оплачиваемый отпуск: 51% среди респондентов с зарплатой до 30 тыс руб и 62% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс руб в месяц. У мужчин к концу года накопилось больше дней неиспользованного отпуска, чем у женщин: в среднем 18 и 16 дней соответственно.



Почти 40% работодателей не предпринимают никаких мер для решения проблемы неиспользованных отпусков сотрудников, хотя 28% представителей кадровых служб стараются влиять на этот процесс. Они напоминают сотрудникам об оставшихся днях отпуска, выплачивают компенсацию за неотгулянные дни, но чаще всего остатки неиспользованного отпуска просто переносятся на следующий год.



Фото: pixabay.com Шесть из десяти работающих россиян к концу года не успели использовать дни оплачиваемого отпуск в полном объеме, сообщает сервис по поиску работы Superjob . В преддверии нового года он выяснил, какое количество дней оплачиваемого отпуска останется у россиян к 31 декабря и принимают ли работодатели меры по ликвидации неотгулянных отпусков.Согласно данным опроса, 58% работающих россиян не успеют израсходовать оплачиваемый отпуск в полном объеме, в среднем у них остается 17 неотгулянных дней. Только 30% респондентов к концу года используют все дни положенного отпуска.Чем выше уровень дохода, тем больше среди россиян тех, кто не успел полностью отгулять оплачиваемый отпуск: 51% среди респондентов с зарплатой до 30 тыс руб и 62% среди тех, кто зарабатывает от 80 тыс руб в месяц. У мужчин к концу года накопилось больше дней неиспользованного отпуска, чем у женщин: в среднем 18 и 16 дней соответственно.Почти 40% работодателей не предпринимают никаких мер для решения проблемы неиспользованных отпусков сотрудников, хотя 28% представителей кадровых служб стараются влиять на этот процесс. Они напоминают сотрудникам об оставшихся днях отпуска, выплачивают компенсацию за неотгулянные дни, но чаще всего остатки неиспользованного отпуска просто переносятся на следующий год.Фото: pixabay.com