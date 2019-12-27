Житель Бурятии рассказал росгвардейцам чудесную историю потери и находки ружья

Поверят ли в нее правоохранители, пока не ясно





Сотрудники Росгвардии Бурятии изъяли у 59-летнего мужчины незарегистрированное охотничье ружье. Это произошло в ходе проверки владельцев оружия в Баунтовском районе.

«При проверке выяснилось, что предъявленное владельцем гладкоствольное ружье модели ТОЗ-63 не имеет разрешительных документов, а зарегистрированное на мужчину оружие отсутствует», сообщили в пресс-службе ведомства.





Мужчина пояснил, что свое ружье он потерял, а чужое нашел в лесу на охоте примерно в одно и то же время. В настоящее время в отношении владельца оружия проводится проверка.В любом случае мужчину ждет штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток также с конфискацией оружия.Фото: Росгвардия Бурятии