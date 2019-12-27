В Бурятии изъяли почти 900 упаковок снюсов

В Бурятии изъято из оборота 57 наименований никотиносодержащей продукции в количестве 856 потребительских упаковок. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Во исполнение поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева управление проводит внеплановые выездные проверки торговых точек, реализующих некурительную никотиносодержащую продукцию.
Выявлены нарушения в маркировке продукции, у продавцов нет документов, подтверждающие качество и безопасность такой продукции. В отношении хозяйствующих субъектов возбуждены административные производства, отметили в управлении.
Как сообщал «Номер один»
, оптовую и розничную продажу сосательных и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин или его производные, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции запретят в Бурятии. Поручение разработать соответствующий указ дал региональному минздраву глава республики Алексей Цыденов. Об этом стало известно на заседании консультативного совета женщин. На нем присутствовали преподаватели, которые высказали свою обеспокоенность употреблением подростками так называемого бездымного табака.
В настоящее время среди детей и подростков активно распространяются пакетики, жвачки, конфетки или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их называют снюсами. Популярность этих и других бестабачных смесей, содержащих серьезные дозы никотина, среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования - его употребление почти незаметно для окружающих. Снюсы продаются возле школ и в других местах.
«Врачи-наркологи предупреждают об опасности смесей, содержащих никотин, особенно для здоровья детей и подростков. Употребление снюсов дает сильный токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам, происходит интоксикационное поражение практически всех внутренних органов, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболизма. В существующих расфасовках снюсов содержится в 50 и более раз больше никотина, чем в одной сигарете», - отмечается в проекте пояснительной записки к указу.
При этом действующим законодательством не установлен запрет на оптовую и розничную торговлю любых сосательных и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией.
Отметим, проблема вышла на федеральный уровень. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Министерству внутренних дел РФ и Роспотребнадзору пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции. «Речь идет о смесях, продающихся под видом конфет и пастилок, которые содержат большую концентрацию никотина. В них нет табака, потому их легко могут купить даже школьники», — пояснил Валерий Рязанский.
Сенатор подчеркнул, что запрет нужно ввести оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство. По словам парламентария, органами здравоохранения фиксируется увеличение числа обращений за медпомощью из за передозировки никотином в связи с потреблением сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.
По словам парламентария, заксобрания некоторых субъектов федерации, таких как Татарстан, Чечня, Карачаево-Черкессия уже издали нормативные акты, запрещающие реализацию снюсов. Соответствующие поправки в федеральное законодательство будут внесены в начале весенней парламентской сессии, сказал сенатор. «Также Роспотребнадзор оперативно разослал в региональные управления ведомства письмо, которое позволит изымать из оборота легально продающиеся никотинсодержащие смеси», — напомнил Валерий Рязанский.
Он отметил, что никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат. «Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота».
Фото: rdf.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?