В Бурятии открыли пожарную часть в Нижнем Саянтуе

Ранее пожарные добрались до села почти час





27 декабря в Бурятии торжественно открыли пожарную часть №65 (ПЧ-65) в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

«Пожарная часть № 65 теперь стоит на защите четырех населенных пунктов и 42 ДНТ и СНТ Тарбагатайского района с населением свыше 15 тысяч человек, - отметил в выступлении зампред правительства по вопросам безопасности Петр Мордовской.







Село Нижний Саянтуй в пригороде Улан-Удэ давно нуждалось в защите огнеборцев. Время пути от пожарной части села Тарбагатай, прикрывавшей ранее Нижний Саянтуй, составляло порядка 50 минут. Даже при наличии добровольной пожарной команды в селе риск распространения возникших пожаров среди плотной застройки быстрорастущего пригорода был крайне высок.На средства ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй была начата постройка здания пожарной части, где с июня 2019 года силами ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» и 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы РБ велся капитальный ремонт при поддержке республиканского правительства. Всего из бюджета республики было выделено свыше 5,5 миллионов рублей.На службе в пожарной части стоят два автомобиля. Один из них новый, его недавно вручили 3-му Тарбагатайскому отряду ГПС РБ, а второй капитально отремонтирован. Личный состав части составляет 5 человек, всего в штате ПЧ-65 предусмотрено 11 человек.Несмотря на то, что официальное открытие ПЧ-65 состоялось только сегодня, огнеборцы уже совершили 6 выездов на тушение пожаров.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС