В Улан-Удэ в будущем году увеличат объемы ремонта дорог в 2,5 раза

Всего в 2019 году в Бурятии отремонтировали более 86 км дорог



В Бурятии в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» завершены работы на 43 объектах протяженностью 86,6 км, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«В этом году мы провели ремонт дорог в Тарбагатайском, Заиграевском, Прибайкальском, Иволгинском районах. Кроме того, большой ремонт прошел в Улан-Удэ - Спиртзаводской тракт, улицы Свободы, Герцена, Революции 1905 г., Сахьяновой, Гвардейская, Чайковского, Родины, второстепенные проезды проспекту Автомобилистов и улице Моцарта, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Аюшеев.



Глава Бурятии анонсировал наращивание объемов работ в рамках проекта БКАД на 2020 год. «В 2019 году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта будет отремонтировано 12 км, а в 2020 году уже в 2,5 раза больше. К сожалению, только в этом году городская администрация приступила к плановой разработке проектной документации. Лишь зимой началась массовая подготовка проектно-сметной документации, которая позволяет направлять больше денег на дороги в городе. Думаю, жители Улан-Удэ оценят изменения», - сказал Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

