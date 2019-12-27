В Бурятии на защиту лесов выйдут «партизаны»

Члены джип-клуба стали общественными инспекторами по охране окружающей среды



В Бурятии шестнадцать членов клуба «Партизан 4х4» получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



Для этого джиперы централизованно подали заявления и прошли специально проведенную комиссию. Молодые мужчины и девушки изъявили желание участвовать в охране леса от нарушений лесного законодательства в связи с тем, что часто ездят по районам Бурятии и имеют собственные высокопроходимые автомобили, оборудованные системой ГЛОНАСС и рацией.



Сейчас в республике насчитывается 1087 общественных инспекторов по охране окружающей среды - это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Общественные инспекторы по охране окружающей среды выявляют незаконные рубки, несанкционированные свалки и другие нарушения лесного законодательства. Также они участвуют в мероприятиях по воспроизводству лесов и агитационной работе в районах Бурятии.



Чтобы стать общественным инспектором, необходимо подать заявление в произвольной форме в Республиканское агентство лесного хозяйства, где нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность, контактные данные и согласие на обработку персональных данных. К заявлению прилагаются две фотографии размером 3x4 см, копия паспорта и диплома или аттестата. Также, гражданин, подавший заявление для вступления в ряды добровольных защитников леса, проверяется на то не привлекался ли он ранее к административной ответственности за нарушение требований лесного законодательства.



Фото: ВКонтакте

