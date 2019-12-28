В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать колбасу

Перед покупкой нужно изучить состав и срок годности продукта



Оболочка колбасного изделия должна быть сухой и чистой, она должна плотно его покрывать. Если посмотреть на срез сервелата, шпик должен быть белым или чуть розоватым, но не желтым, кусочки шпика не должны быть больше трех миллиметров, пишет



По ГОСТу, сервелат должен состоять из говядины, грудинки свиной и нежирной свинины. Допускается добавление черного перца, мускатного ореха, нитрита натрия (Е250 - фиксатора окраски), сахара. Ничего другого в сервелате быть не должно.



Хранить колбасу можно в холодильнике до 30 дней при температуре от 0 до 6 °С, и до 90 суток - при минус 10 °С.



В состав ГОСТовской колбасы "Брауншвейгская" должны входить говядина, шпик, свинина, посолочная смесь, сахар, пряности.



Длина батона должна быть не больше 50 см. Незначительный серовато-белый минеральный налет на ней - это не дефект.



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Фото: pixabay.com

Оболочка колбасного изделия должна быть сухой и чистой, она должна плотно его покрывать. Если посмотреть на срез сервелата, шпик должен быть белым или чуть розоватым, но не желтым, кусочки шпика не должны быть больше трех миллиметров, пишет «Российская газета» По ГОСТу, сервелат должен состоять из говядины, грудинки свиной и нежирной свинины. Допускается добавление черного перца, мускатного ореха, нитрита натрия (Е250 - фиксатора окраски), сахара. Ничего другого в сервелате быть не должно.Хранить колбасу можно в холодильнике до 30 дней при температуре от 0 до 6 °С, и до 90 суток - при минус 10 °С.В состав ГОСТовской колбасы "Брауншвейгская" должны входить говядина, шпик, свинина, посолочная смесь, сахар, пряности.Длина батона должна быть не больше 50 см. Незначительный серовато-белый минеральный налет на ней - это не дефект.Подробности можно прочитать на сайте Роскачества Фото: pixabay.com