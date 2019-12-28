28.12.2019
Количество покупок по картам в Бурятии выросло на треть

Количество покупок по картам в Бурятии выросло на треть

При этом наличные в банкоматах жители республики снимали в 9 раз реже

С января по сентябрь жители Бурятии около 120 миллионов раз рассчитались за товары и услуги с помощью банковских карт. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем таких покупок вырос почти на 30% - до 75 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Национального банка по республике Бурятия. 

При этом наличные в банкоматах жители республики снимали в 9 раз реже: число данных операций не превысило 14 миллионов, что на 2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. Их объем вырос на 3% – до 85 млрд рублей.

Всего за 9 месяцев 2019 года владельцы выпущенных в Бурятии карт совершили операций по ним на сумму около 303 млрд рублей.  На 1 октября количество активных карт в Бурятии составило более 1 млн штук.

Фото: pixabay.com
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