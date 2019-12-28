В Бурятии отработали доставку боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер-М»

Ракетчики ВВО провели тактико-специальное занятие



Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа в республике Бурятия провели тактико-специальное занятие по доставке, перегрузке и стыковке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».



Главной задачей такого мероприятия является отработка совместных действий подразделений по доставке ракет в условные позиционные районы.



Также, ракетчики в ходе занятий отработали вопросы вывода техники комплекса в заданные и запасные позиционные районы, совершение марша, инженерное оборудование позиций, организацию маскировки и боевого охранения.



В общей сложности ракетчиками в ходе занятия отработано несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым.



Фото: function.mil.ru



