В Бурятии после реконструкции открылась школа ушу

Теперь в ней смогут заниматься 1000 воспитанников



В Улан-Удэ после реконструкции открылась одна из лучших в России школ ушу - детско-юношеская спортивная школа № 18 «Золотой дракон». Работы проведены в рамках «дальневосточной субсидии», право на которую Бурятия получила после перехода в ДФО по Указу Президента России.



- Это подарок для очень большого количества наших детей. Сегодня здесь занимается 600 человек, а в новой школе уже будут заниматься порядка 1000 человек. У нас чемпионы республики, чемпионы России, чемпионы Европы, чемпионы мира воспитываются здесь. И конечно, это стало возможно благодаря тому, что Президент России Владимир Владимирович Путин дал нам возможность в рамках Дальневосточного федерального округа получить дополнительные средства как раз на социальные объекты. Этот объект сделан за счёт дальневосточной субсидии, - рассказал Глава Бурятии, приветствуя учеников школы «Золотой Дракон»



Вместо одноэтажного корпуса возведен двухэтажный площадью более 1000 квадратов. На первом этаже разместлся большой тренажерный зал. На втором этаже - большой спортивный зал, где могут проводиться соревнования с участием сотен спортсменов. В здании установлены пандус, лифт, появился медицинский кабинет.



- Сегодня действительно у нас знаменательный день, у нас вся неделя знаменательная, у нас целый год знаменательный. Вчера мы принимали в муниципальную собственность новый биатлонный комплекс «Снежинка». Сегодня мы открываем вместе с вами замечательную спортивную школу ушу «Золотой Дракон». Обновленное здание, в котором теперь уже есть и свой медицинский кабинет, и раздевалки, в том числе и для маломобильных граждан. Самая большая гордость - это большой спортивный зал на втором этаже. Теперь у наших детишек, у наших спортсменов появится новая мотивация для новых больших побед, - отметил мэр Улан- Удэ Игорь Шутенков.



Приобретен спортинвентарь – два ковра для занятий ушу, новые тренажеры, гимнастические маты, батуты, удобная мебель. Благоустроена прилегающая к школе территория - заасфальтирована площадка перед школой, выложены плиткой тротуары, посажены деревья.



До реконструкции в школе занималось свыше 600 учащихся, после нее посещаемость учреждения увеличится примерно в полтора раза раза. На полное обновление и оснащение здания в рамках «дальневосточной субсидии» выделено более 61 млн руб.



Спортивная школа «Золотой Дракон» существует с 1991 года. Здание, в котором с 2006 года располагается спортшкола, было построено в 90-х годах прошлого века. До 2006 года в нем размещались различные учреждения.



Сегодня в школе ведутся занятия по ушу для детей от 5 до 18 лет и взрослых. За эти годы здесь были подготовлены заслуженный мастер спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 14 мастеров спорта России. Воспитанники школы не раз становились лучшими не только в России, но в Европе и мире. В 2019 году спортивная школа «Золотой Дракон» стала победителем в номинации «Лучшая спортивная школа» в конкурсе республиканской премии в отрасли физической культуры и спорта «Золотой олимп».



Напомним, в марте 2019 года подкомиссия под председательством зампреда Правительства России – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева одобрила План социального развития центров экономического роста Бурятии («единая» дальневосточная субсидия). В него изначально были включены 73 мероприятия. Позже План был дополнен еще 26 мероприятиями. Общая сумма финансирования – почти 6,8 млрд рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

