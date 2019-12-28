Петр Мордовской: «Борьба со снюсом должна быть активнее»

В республике выявлено и изъято оборота около 2 тыс единиц снюсов



В Бурятии в целях пресечения оборота некурительной никотинсодержащей продукции проверено 368 объектов оптовой и розничной торговли, предприятий общественного питания. «Выявлено и изъято оборота около 2 тыс единиц снюсов. В отношении продавцов возбуждены административные дела», - сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.



О работе, проделанной за прошедшую неделю по выявлению и изъятию из продажи некурительной никотиносодержащей продукции, профильные ведомства отчитались сегодня в правительстве республики, рассказали в его пресс-службе. Совещание прошло под председательством вице-премьера по вопросам безопасности Петра Мордовского.



По его словам, помимо поручения главы Бурятии, в соответствии с которым минздравом Бурятии разработан проект закона, который ограничит продажу аналогов снюсов в Бурятии, председателем правительства России Дмитрием Медведевым дано поручение органам МВД и Роспотребнадзору провести внеплановые проверки для предотвращения возможной реализации снюсов в торговых точках.



«Сложно, конечно, будет сразу отвлечь ребенка от пагубной моды. Но самое главное, гнаться за сиюминутной выгодой бизнес не должен. Тем более, что дети страдают в первую очередь», - сказал Петр Мордовской в ходе совещания.



Как пояснила Елена Кузьмина, заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора, учитывая, что на сегодняшний день продажа бестабачных никотиновых сосательных (жевательных) смесей на территории страны не запрещена, сотрудники Роспотребнадзора при изъятии руководствуются нарушениями в маркировке и отсутствием документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. В случае, если представители точек продаж отказывают в доступе на территорию сотрудникам Роспотребнадзора и МВД, представители полиции возбуждают административные производство за воспрепятствование деятельности должностного лица.



«Выявлен шесть сайтов, содержащих информацию о реализации некурительной никотиносодлержащей продукции, а также один аккаунт в «Инстаграме». Информация направлена в управление Роскомнадзора по Бурятии для принятия мер по блокировке сайтов в соответствии с действующим законодательством», - отметила Елена Кузьмина.



Как напомнила Наталья Бухольцева, заместитель министра здравоохранения Бурятии, по поручению главы Бурятии разработан проект закона, предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и соответствующую административную ответственность за его нарушение. Запущена процедура согласования законпроекта.



«Кроме того, родители, у которых возникают подозрения в употреблении детьми никотиносодержащих психоактивных веществ – насвая, табака сосательного (снюса), табака жевательного, табака нюхательного – могут обратиться за бесплатной консультацией врача-нарколога в республиканский наркологический диспансер», - добавила Наталья Бухольцева.



«Я прошу усилить работу в этом направлении все задействованные ведомства. Важно убрать эту продукцию с полки и из-под полки в торговых точках. Мы ведем работу, но пока мы фиксируем такие случаи – мы считаем, что она недостаточна», - подвел итог совещания Петр Мордовской.



Жители Бурятии также могут оказать содействие в проведении проверок точек продаж и сообщать о фактах сбыта аналогов снюса в Бурятии по номерам телефонов «горячей линии» Роспотребнадзора 89085948121, 8 (3012) 41-25-74, 8 (3012) 41-24-44 или в ближайшее отделение полиции.



Фото: egov-buryatia.ru