В Улан-Удэ нормализовано теплоснабжение гарнизона ВКС - Звёздный

Военные погасили долги перед ресурсонабжающими организациями, котельная гарнизона войдет в программу модернизации



В Улан-Удэ восстановлен температурный режим в микрорайоне Звёздный – гарнизоне Военно-космических сил России. Создан аварийный запас топлива на местной котельной, она работает в штатном режиме, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



В ней сегодня состоялось рабочее совещание с участием мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, руководителей структурных подразделений администрации города и представителей филиала ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное управление» Министерства обороны РФ по ВКС ЖКС по вопросу теплоснабжения мкрн Звездный.



Напомним, 26 декабря, когда в городе стояли 30-градусные морозы, на котельной поселка Звездный вышли из строя подшипники на дымососе, затем получила повреждения форсунка. В итоге упала температура в квартирах военного гарнизона. Филиал ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное управление» МО РФ по ВКС ЖКС совместно с администрацией Улан-Удэ и ТКГ-14 приняли оперативные меры по восстановлению теплоснабжения.



По информации военных, ими полностью погашена кредиторская задолженность за 2019 год перед ресурсонабжающими организациями - ТГК-14 и «Читаэнергосбыт». В 2020 году котельная Звёздного войдет в программу модернизации.



Фото: ulan-ude-info.ru

