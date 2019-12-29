Оборот нелегально добытого нефрита стал уголовно наказуемым

За сделки с незаконно добытым нефритом и янтарем можно лишиться свободы



Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями. Документ размещен накануне



Им вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ. Так, за «совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома». Так, лица, ранее попадавшие под аналогичную статью КоАП РФ, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей либо лишиться свободы на срок до двух лет. Крупная партия камней, стоимость которой превышает 2,25 млн рублей, повышает ответственность. Штраф может достигнуть 2 млн рублей, тюремный срок - до четырех лет.







О возможности усиления ответственности за незаконный оборот полудрагоценных камней, включая нефрит, говорили давно. Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Бурятия, в которой сосредоточено более 90% российских запасов нефрита, находится в тройке ведущих поставщиков минерала на международный рынок. В республике имеется около 15 месторождений нефрита с различными качественными характеристиками: разной текстуры, цвета (от почти белого со всеми оттенками зеленого до почти черного). Ежегодно в регионе добывают более 270 тонн этого камня. Контрабандисты постоянно пытаются нелегально вывозить его в Китай, где нефрит называют «зеленым золотом». Цена минерала в КНР может доходить до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. При этом, так называемые «окатыши» (камни поднятые из рек) правильной или оригинальной формы могут стоить и гораздо дороже.



По данным Росприроднадзора, в 2015-2016 годах среднее количество учтенного незаконно добытого нефрита составило 7,7 тонны в год оценочной стоимостью 30,3 млн рублей. Ежегодно за самовольную добычу нефрита привлекаются к административной ответственности более 30 физлиц, возбуждается свыше 40 административных дел. Годовой доход физлиц, самовольно добывающих нефрит, может превышать 900 тысяч рублей, сообщает



Республиканское МВД ранее рапортовало о том, что нефритодобывающую отрасль в Бурятии удалось декриминализовать. Отчасти это так, но добиться этого помог высокий уровень ее монополизации «Забайкальским горнорудным предприятием». По итогам 2018 года



Однако, ситуация вокруг нефрита в Бурятии еще остается напряженной. В нынешнем году произошел серьезный конфликт между ЗГРП и жителями эвенкийского села Россошино, вблизи которого добывается особо ценный белый нефрит. Конфликт удалось погасить при посредничестве правительства республики. Сельчане взяли на себя обязательства не ходить «по нефрит» и не нарушать границы лицензионного участка предприятия, а ЗГРП окажет им помощь в создании рабочих мест и развитии инфраструктуры Россошино.





Фото: egov-buryatia.ru Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями. Документ размещен накануне на официальном интернет-портале правовой информации Им вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ. Так, за «совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома». Так, лица, ранее попадавшие под аналогичную статью КоАП РФ, могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей либо лишиться свободы на срок до двух лет. Крупная партия камней, стоимость которой превышает 2,25 млн рублей, повышает ответственность. Штраф может достигнуть 2 млн рублей, тюремный срок - до четырех лет.О возможности усиления ответственности за незаконный оборот полудрагоценных камней, включая нефрит, говорили давно. Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Бурятия, в которой сосредоточено более 90% российских запасов нефрита, находится в тройке ведущих поставщиков минерала на международный рынок. В республике имеется около 15 месторождений нефрита с различными качественными характеристиками: разной текстуры, цвета (от почти белого со всеми оттенками зеленого до почти черного). Ежегодно в регионе добывают более 270 тонн этого камня. Контрабандисты постоянно пытаются нелегально вывозить его в Китай, где нефрит называют «зеленым золотом». Цена минерала в КНР может доходить до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. При этом, так называемые «окатыши» (камни поднятые из рек) правильной или оригинальной формы могут стоить и гораздо дороже.По данным Росприроднадзора, в 2015-2016 годах среднее количество учтенного незаконно добытого нефрита составило 7,7 тонны в год оценочной стоимостью 30,3 млн рублей. Ежегодно за самовольную добычу нефрита привлекаются к административной ответственности более 30 физлиц, возбуждается свыше 40 административных дел. Годовой доход физлиц, самовольно добывающих нефрит, может превышать 900 тысяч рублей, сообщает «Прайм» Республиканское МВД ранее рапортовало о том, что нефритодобывающую отрасль в Бурятии удалось декриминализовать. Отчасти это так, но добиться этого помог высокий уровень ее монополизации «Забайкальским горнорудным предприятием». По итогам 2018 года оно показало рекордный рост выручки – сразу на 69%. Выручка составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – 73 млн. Компания принадлежит частным лицам, ранее четвертью ее акций владела госкорпорация «Ростех». Правда, в госкорпорации сообщили, что вышли из бизнеса.Однако, ситуация вокруг нефрита в Бурятии еще остается напряженной. В нынешнем году произошел серьезный конфликт между ЗГРП и жителями эвенкийского села Россошино, вблизи которого добывается особо ценный белый нефрит. Конфликт удалось погасить при посредничестве правительства республики. Сельчане взяли на себя обязательства не ходить «по нефрит» и не нарушать границы лицензионного участка предприятия, а ЗГРП окажет им помощь в создании рабочих мест и развитии инфраструктуры Россошино.Фото: egov-buryatia.ru