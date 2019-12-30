В Бурятии врачу не выплатили компенсацию при увольнении из больницы

Женщина обратилась в прокуратуру





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Кижингинского района с заявлением о нарушении ее прав при увольнении.

«Женщине при увольнении из Кижингинской центральной районной больницы не выплатили денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Задолженность составила 27 тыс. рублей», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес представление главврачу ЦРБ, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, задолженность перед заявительницей погашена. Также женщине начислена компенсация за задержку выплаты.Кроме того, в отношении работодателя возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). По итогам его рассмотрения главврачу вынесено предупреждение.Фото: «Номер один»