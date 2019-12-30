В Бурятии половину шампанского выпивают на новый год

При этом объем потребления игристого вина в республике невелик







Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, при этом в Бурятии эта цифра почти в два раза больше, свидетельствует исследование РИА Новости

По статистике, в России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина. Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. При этом, по расчетам экспертов РИА Новости, в новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год.Отдельный интерес вызывает разница в популярности шампанского в различных регионах России. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что цифры по покупкам игристого вина на празднование Нового года кратно отличается у регионов-лидеров и регионов из нижней части списка.В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского. По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Безусловно, и в этом регионе есть люди, которые не пьют шампанское совсем или очень мало, но общая статистика говорит о его лидерстве с заметным отрывом.Второе и третье места заняли Мурманская область и Камчатский край - 3,8 и 3,7 бокала соответственно. Эксперты полагают, что объяснение популярности шампанского можно искать в структуре населения. Игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много.На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей.Примечательно, что в Бурятии за зимние праздники выпивают 45% игристого вина от годового объема, а в Забайкалье – 42%. При этом в абсолютных величинах эти два региона заметно ниже среднего – 1,5 бокала на взрослого, что соответствует 65-му и 66-му местам.Фото: «Номер один»