В Бурятии приставы вернули лизинговой компании джип

Арендатор престижной Toyota Land Cruiser 100 перестал вносить лизинговые платежи



В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда об истребовании автомобиля марки Toyota Land Cruiser 100 из незаконного владения жителя Еравнинского района.



Как сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП, мужчина заключил договор лизинга на пользование внедорожником сроком на 24 месяца. В соответствии с установленным графиком он должен был ежемесячно выплачивать лизинговые платежи, включающие плату за пользование и платежи для выкупа джипа. Однако, спустя некоторое время, в нарушение договора финансовой аренды, мужчина перестал выполнять обязательства по своевременной уплате лизинговых платежей. Образовалась задолженность

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Компания направила уведомление лизингополучателю о расторжении договора финансовой аренды в одностороннем порядке. Однако возврата транспортного средства не последовало. Лизингодатель обратился с виндикационным иском в суд.



В целях исполнения судебного решения сотрудники структурного подразделения Улан-Удэ совершили выезд в Еравнинский район, где истребовали у должника иномарку из незаконного владения. Затем в ходе совершения исполнительных действий по акту передачи вернули Toyota Land Cruiser 100 взыскателю.



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