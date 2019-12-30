Реализация ипотеки 2% берется под контроль

С 2020 года на базе минвостокразвития заработает проектный офис, который займется этим вопросом

Четырнадцать банков включились в программу льготной ипотеки и готовы выдавать кредиты под 2 %. Об этом сообщили в минвостокразвития России. В нем прошло совещание с представителями кредитных организаций, которые будут предоставлять льготную ипотеку, сообщила пресс-служба ведомства.С декабря молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру или построить дом на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей «дальневосточных гектаров» - они могут построить на своей земле дом. При этом, для получателей гектара нет возрастных ограничений.«Решение уже состоялось. И мы прекрасно понимаем, что теперь всё зависит от всех нас. Ваши коллективы в филиалах и в центральных офисах мы воспринимаем как единомышленников и союзников. Потому что для нас льготная ипотека - важный продукт. И результат зависит от того, как поработают ваши специалисты. Ещё на этапе написания программы, мы опирались, в частности, и на ваше мнение, так как нам вместе ее реализовывать. Потому что малейшая, казалось бы, незначительная деталь, может сковать вам руки, у вас все будут требовать, а вы ничего не сможете сделать. Мы тоже готовы оперативно рассматривать предложения по улучшению программы и при необходимости корректировать документы», - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.Кроме этого на встрече обсудили и вопросы с кредитованием индивидуального жилищного строительства. Благодаря «дальневосточной ипотеке» возможность взять кредит на строительство дома впервые закреплена на государственном уровне.«Это, конечно, сложный проект. Мы понимаем, что каждый банк сейчас разрабатывает свои внутренние регламенты под него. Готовы вам помогать, и готовы слышать ваши предложения. Главное сделать это как можно оперативнее», - прокомментировал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат.На встрече была достигнута договорённость, что банки в еженедельном режиме будут предоставлять информацию о реализации программы «дальневосточная ипотека». Кроме того, по словам, главы минвостокразвития России Александра Козлова, с 2020 года на базе министерства заработает проектный офис. В него войдут сотрудники министерства, представители АРЧК ДВ, кредитные организации, строительные фирмы и региональные власти. Основными задачами офиса станут контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах, а также выработка мер по сдерживанию необоснованного роста цен на жилье. Первое заседание намечено на вторую половину января.Фото: minvr.ru