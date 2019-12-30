Активисты ОНФ взяли под контроль проблемы экологии Гусиного озера

Здесь планируется строительство очистных сооружений и водозаборной скважины



Экологические проблемы озера Гусиное, возникшие, в том числе из-за отсутствия очистных сооружений, находятся на контроле правительства Бурятии, а региональное отделение Общероссийского народного фронта проконтролируют выделение средств на строительство очистных и водозаборной скважины в Селенгинском районе, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



Волонтерский штаб ОНФ Бурятии направил обращение по этим вопросам в профильное ведомство после того, как на «Прямую линию» с Владимиром Путиным поступило обращение от жителя Селенгинского района. В обращении содержалась и просьба о строительстве водозаборной скважины для обеспечения водой местных жителей.

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Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса сообщило в своем ответе, что для строительства очистных и скважины необходимо иметь разработанную проектно-сметную документацию и положительное заключение экспертиз. В связи с большими затратами на строительство объектов водоснабжения и водоотведения реализация проектов невозможна без привлечения федерального финансирования. Поэтому правительство включило объекты в приоритетные федеральные проекты. Строительство скважины запланировано в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Очистные сооружения войдут в проект «Сохранение озера Байкал».



Для участия в национальных проектах республике необходимо предоставить результаты экспертиз и проектно-сметную документацию. С этой целью министерство строительства подготовило бюджетную заявку для рассмотрения на сессии Народного Хурала в феврале 2020 года вопроса о выделении 13,8 млн рублей на разработку проектной документации на строительство водозаборных сооружений. Законом о республиканском бюджете на 2020 год предусмотрено финансирование на разработку документации очистных сооружений в селе Гусиное озеро в размере 5 млн рублей.



«Полагаю, разработка ПСД должна состояться. Вопрос - в какие сроки. От этого зависят сроки выделения средств на само строительство, Будем надеяться, что бюджетная заявка минстроя Бурятии на сумму 13,83 млн рублей на ПСД водозаборной скважины будет одобрена на февральской сессии Народного Хурала Бурятии», - отметил активист регионального отделения ОНФ Бурятии Александр Калашников.



Всего из Бурятии на прямую линию с президентом России поступило 4,5 тыс обращений. Из них 70 из них решены, еще 181 находится в работе. Многие из обращений касаются развития инфраструктуры и жизнеобеспечения граждан.



Фото: «Номер один»

