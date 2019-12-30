В Улан-Удэ сиротам техникума вернули социальные стипендии

Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушения исполнения законодательства о социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств республиканского бюджета в Улан-Удэнском торгово-экономическом техникуме.
Трем студентам этой категории не выплачивались социальная стипендия, пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. Детей ен обеспечивали бесплатным проездом на городском транспорте и бесплатным питанием.
Прокурор района направил в суд исковые заявления о взыскании с образовательной организации задолженности в размере 26,7 тыс рублей каждому студенту.
«Еще до судебного рассмотрения задолженность перед студентами-сиротами погашена, производства по гражданским делам прекращены», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как сообщал «Номер один»
, погашено 45,5 млн рублей задолженности по компенсациям за питание, приобретение канцелярских товаров и одежды студентам-сиротам Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). Этого удалось добиться после подключения к решению проблемы Генпрокуратуры РФ.
Фото: uutet.ru
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