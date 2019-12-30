В Забайкальском нацпарке задержаны браконьеры с партией сига

Они незаконно добыли почти 40 «хвостов» байкальского сига, ущерб природе превысил 280 тыс рублей



В Бурятии в Забайкальском национальном парке задержаны пятеро жителей Баргузинского района, подозреваемых в незаконной добыче байкальского сига. Браконьеров обнаружили сотрудники оперативной группы «Сарма» дирекции ООПТ «Заповедное Подлеморье» и полицейские поселка Усть-Баргузин в местности Мягкая Карга в ходе совместного патрулирования нацпарка, сообщили в дирекции ООПТ.



Государственные инспекторы оперативной группы в местности Буртуй предприняли попытку остановить два автомобиля (ВАЗ и УАЗ) для проверки документов, однако их водители проигнорировали законные требования об остановке транспортного средства, продолжив движение в сторону КПП Забайкальского национального парка.



В это же время они попытались избавиться от имеющихся улик, а именно 39 штук незаконного выловленного сига, выгрузив «хвосты» из машины. Однако машины были задержаны при попытке выезда с особо охраняемой природной территории. Все пять человек были доставлены в отделение полиции для выяснения личностей и проведения досмотра.



У нарушителей заповедного режима изъяты автомобили до выяснения всех обстоятельств дела, за которое задержанным грозит ответственность по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Кроме того, двое из задержанных, привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.39 КоАП РФ. За незаконное нахождение на особо охраняемой природной территории им назначено административное наказание в виде штрафа в 3 тыс рублей каждому, постановления в законную силу не вступили.



Ущерб, нанесенный незаконным выловом, составил 283 920 рублей.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

