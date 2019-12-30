УФАС Бурятии не нашло нарушений в торгах на отлов собак

Правда, вопрос стоимости контракта оказался вне компетенции ведомства





УФАС Бурятии провело внеплановую проверку в отношении Комитета городского хозяйства и Управления по муниципальным закупкам администрации Улан-Удэ. Предметом проверки стал конкурс на отлов безнадзорных домашних животных, а поводом для нее - обращение гражданина.

Торги с начальной ценой контракта 7,3 млн рублей объявили в середине октября, а в начале декабря заказчик заключил договор с единственным участником – ООО «Жада».«В обращении гражданин указал на отсутствие в техническом задании условия о необходимости розыска собственников безнадзорных животных. Однако конкурсной документацией, в том числе проектом контракта, предусмотрена обязанность исполнителя обеспечить выполнение всех мероприятий в соответствии с действующим законодательством, в том числе мероприятий по розыску хозяев животного», рассказали в ведомстве.Довод гражданина в отношении правомерности формирования начальной цены контракта УФАС не рассматривал ввиду отсутствия полномочий.«Для рассмотрения в данной части обращение направлено в орган внутреннего муниципального контроля – Комитет по финансам городской администрации», сообщили в УФАС.Фото: «Номер один»