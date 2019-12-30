Житель Улан-Удэ получил условный срок за дебош на вокзале

Он обматерил сотрудников транспортной полиции и ударил одного из них в лицо



Три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Такое наказание избрал суд для 40-летнего жителя Улан-Удэ. Он признан виновным в применении насилия и оскорблении сотрудников транспортной полиции, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что в июне 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на привокзальной площади станции Улан-Удэ, нарушил общественный порядок. На замечание сотрудников транспортной полиции публично оскорбил их нецензурной бранью.



А после того, как его доставили в дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела ВД России на транспорте при составлении протокола об административном правонарушении, обвиняемый продолжил оскорблять полицейских и нанес одному из них удар кулаком в лицо.



Фото: pixabay.com

