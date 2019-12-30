БГСХА вручен первый документ на бурятском пергаменте

Бумагу из шкур овец и коз планируется выпускать для сувениров и подарочных изданий

Ученому совету Бурятской государственной сельхозакадемии вручен первый документ на бурятском пергаменте. На его листе каллиграфы Улан-Удэ оставили памятную надпись на монгольском языке: «Под вечно синим небом пусть веет флаг БГСХА», сообщили в пресс-службе вуза.Напомним, БГСХА совместно с центром каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» в 2019 году при поддержке министерства сельского хозяйства республики запустили совместный проект по изготовлению бумаги из шкур овец и коз. Проект оценили дизайнеры региона. Они увидели в бурятском пергаменте отличный материал для творчества: прочный, красивый, аутентичный и экологичный, с широкими возможностями применения: от сувениров до иконописи.В Центре каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» считают, что это, прежде всего, имиджевый продукт. «В Бурятии теперь есть своя собственная бумага, на которой можно писать своим собственным письмом», - говорит председатель центра «Тэнгэриин бэшэг» Маргарита Дамбаева.Преподаватели, входящие в состав ученого совета БГСХА отметили, что бумага могла бы также использоваться и для издания книг. Так, уже в 2020 году республиканская типография выпустит первый экземпляр книги на бурятском пергаменте. Однако, интригу с автором труда пока не раскрывают.Добавим, что с 2020 года к проекту также подключится центр занятости населения Бурятии, где для все желающие (прежде всего сельчане и фермеры) смогут пройти обучение технологии по изготовлению бумаги из шкур овец и коз , сообщала пресс-служба министерства сельского республики.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz