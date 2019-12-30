В Бурятии подарили автомобиль центру народного творчества

Volkswagen Caravelle идеально подходит для фольклорных экспедиций в районы Бурятии

Правительство Бурятии и Народный Хурал республики подарили автомобиль Республиканскому центру народного творчества в честь его 90-летия. Ключи от автомобиля стоимостью почти 3 млн рублей директору РЦНТ Жаргалме Архинчеевой вручила сегодня министр культуры Соелма Дагаева, сообщили в пресс-службе ведомства.Автомобиль Volkswagen Caravelle вместимостью восемь человек идеально подойдет для организации выездов и фольклорных экспедиций в районы Бурятии, а так же может служить грузовым фургоном для транспортировки реквизита.В 2019 году Республиканский центр народного творчества (РЦНТ) Бурятии отметил 90 лет со дня своего образования. Его история началась 1 октября 1929 года, когда в Бурят-Монгольской АССР был открыт Дом национального искусства. Это был центральный орган по организации и развитию массовой художественной работы, всех видов народного искусства в республике. Кроме того, ставилась задача кураторства над всеми учреждениями и организациями, ведущими национально-художественную работу (избы-читальни, клубы, красные уголки и т.д.). Позже, в 1936 году, был образован Дом народного творчества. За эти годы учреждение несколько раз меняло название, но основная его миссия остается неизменной.Сейчас центр ежегодно проводит масштабные проекты, конкурсы и фестивали, концерты, выставки, учебно-методические мероприятия, фольклорные экспедиции, осуществляет издательскую деятельность. Еще одно ключевое направление – курирование работы учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований, повышение квалификации специалистов, занятых в народном творчестве и культурно-досуговой сфере.Фото: пресс-служба РЦНТ и пресс-служба министерства культуры Бурятии