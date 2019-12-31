31.12.2019
В Бурятии больница не давала диабетикам льготные лекарства

В Бурятии больница не давала диабетикам льготные лекарства

В ситуации пришлось разбираться прокуратуре

Прокуратура Бурятии нашла нарушения в работе Петропавловской центральной районной больницы.

«Вопреки закону необходимые лекарственные препараты и расходные материалы для определения уровня сахара в крови 12 пациентам выдавались несвоевременно и не в полном объеме», рассказали в надзорном ведомстве.

Руководителю ЦРБ внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Больницей организовано льготное обеспечение больных лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Фото: pixabay.com
Здравоохранение
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