В Бурятии директора котельной наказали за низкую температуру

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе МУП «Еравнинское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающим услуги теплоснабжения на территории села Сосново-Озерское.
«С 3 ноября по 5 декабря 2019 года на центральной котельной села температура теплоносителя была ниже необходимого уровня, установленного температурным графиком», рассказали в надзорном ведомстве.
Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?