В Бурятии директора котельной наказали за низкую температуру

Он привлечен к административной ответственности и оштрафован





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе МУП «Еравнинское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающим услуги теплоснабжения на территории села Сосново-Озерское.

«С 3 ноября по 5 декабря 2019 года на центральной котельной села температура теплоносителя была ниже необходимого уровня, установленного температурным графиком», рассказали в надзорном ведомстве.Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа.Фото: pixabay.com