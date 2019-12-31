В Бурятии директор школы искусств недоплачивал работникам

Таким образом учреждение «сэкономило» более 50 тысяч рублей





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению работников Мухоршибирской детской школы искусств о нарушении их трудовых прав.

Директору школы искусств внесено представление, которое удовлетворено. Шести работникам учреждения доначислили и выплатили зарплату на общую сумму 54 тыс. рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.







«В соответствии с условиями трудовых договоров работникам производилась выплата компенсационного характера – 25% от зарплаты без учета районного коэффициента (сельские). Вопреки Трудовому кодексу РФ, в нарушение условий трудовых договоров с 1 сентября 2019 года работодателем производилось начисление указанной надбавки к окладу. Дополнительные соглашения об изменении условий оплаты труда с работниками не заключались», рассказали в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»