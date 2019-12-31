В Бурятии не выплатили зарплату чиновникам и работникам сельхозпредприятия

Расчеты начались только после вмешательства прокуратуры





В прокуратуру Бурятии с жалобой на задержку зарплаты обратились работники Административно-хозяйственного отдела администрации Кяхтинского района.

«Выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ зарплата работникам за первую половину ноября 2019 года выплачена с задержкой, лишь в ходе прокурорской проверки», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района объявил руководителю учреждения предостережение о недопустимости нарушений закона. В интересах одного работника в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа о понуждении организации выплатить зарплату, которое удовлетворено.Начальнику административно-хозяйственного отдела внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено административное производство.А в Мухоршибирском районе прокуратуре пришлось разбираться с руководством АО «Агротопводстрой», которое также своевременно не рассчиталась с работниками. На предприятии имелась задолженность по зарплате и окончательному расчету при увольнении перед 13 сотрудниками на сумму 400 тыс. рублей.Прокурором района руководителю предприятия внесено представление, в суд направлено 11 заявлений о взыскании задолженности. Все они удовлетворены.И.о. гендиректора предприятия привлечена к административной ответственности и оштрафована.В результате прокурорского вмешательства компания выплатила задолженность на сумму 192 тыс. рублей. Погашение оставшегося долга находится на контроле прокуратуры.Фото: «Номер один»