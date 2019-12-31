В Улан-Удэ в новогоднюю ночь будет минус тридцать

Морозы в республике пошли на спад





По данным бурятского Гидрометцентра, сегодня ночью в Улан-Удэ ожидается 28-30 градусов мороза. Это на несколько градусов теплее, чем в предыдущие ночи, когда столбик термометра опускался до минус 40 градусов.

По южной половине республики ночью ожидается минус 28-33, по северной половине минус 39-44, по южному Прибайкалью 13-18 градусов мороза.Днем первого января температура воздуха в Улан-Удэ составит 20-22 мороза. По южной половине Бурятии днем 19-24, по северной половине -27-32, по южному Прибайкалью 8-13 мороза.Фото: «Номер один»