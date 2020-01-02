В Бурятии Дед Мороз и Снегурочка устроили посленовогоднюю «охоту» на водителей

Попавшиеся сказочным персонажам автомобилисты получили по заслугам



В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ГИБДД Бичурского района поздравили автомобилистов с наступающими новогодними праздниками.



Вместе с теплыми пожеланиями полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и обеспечить безопасность перевозки маленьких пассажиров.



Дети, встречавшие на пути сказочных персонажей, не проходили мимо, а радовали стихами и знаниями правил дорожного движения, получая в ответ сладости.



Дед Мороз и Снегурочка поздравили автолюбителей и вручили им сладкие подарки. Автовладельцы были приятно удивлены такой встрече с сотрудниками ГИБДД и в ответ искренне желали счастливого Нового года.



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