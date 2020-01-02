МЧС Бурятии не советует жителям засыпать с сигаретой в руках

По словам спасателей, это одна из самых распространенных причин гибели на каникулах



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям и гостям республики соблюдать правила безопасности, быть осторожными в быту, беречь свою жизнь и жизнь родных вам людей! Чтобы продолжительные новогодние и рождественские праздники не закончились несчастным случаем, специалисты по безопасности жизнедеятельности напоминают основные правила поведения и телефонные номера, которые пригодятся в случае беды.



Пожары. В период новогодних каникул, согласно многолетней статистике, существенно возрастает количество бытовых пожаров. Не омрачайте себе праздник, будьте осторожны с огнём и соблюдайте простые правила – не курите в постели, не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами, не перегружайте электропроводку.



В зимний период отопительные приборы - самая частая причина пожаров. Необходимо особенно тщательно следить за печным отоплением и электрооборудованием.



Не злоупотребляйте спиртным! Одна из самых частых причин гибели человека - пьяный сон с сигаретой в руке.



Использование пиротехнических изделий запрещено в закрытых помещениях, в местах массового скопления людей, в жилых дворах и на балконах, а также на сценических площадках и стадионах. Нарушителям этих правил грозит штраф, а в случае трагических последствий – уголовная ответственность.



Правила безопасности на водоёмах. Отправляясь на рыбалку, не забывайте о мерах предосторожности. Главное – не злоупотреблять спиртным. В нетрезвом состоянии любители подлёдного лова зачастую либо обмораживаются, либо, наоборот, получают ожоги от костра в рыбацких палатках. Выезд на лёд на автотранспорте всегда опасен и возможен только по официально разрешённым переправам.



Обстановка на дорогах в зимний период резко осложняется. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу чай в термосе, бутерброды, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.



Если вы оказались в опасной для жизни ситуации или стали очевидцем чрезвычайного для жизни человека происшествия, незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России - 101 (набор номера с мобильного и стационарного телефонов).



Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: 8 (30121) 39-99-99.



Фото: «Номер один»



