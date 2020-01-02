Огнеборца из Бурятии наградили в Кремле

Ему присвоили почетное звание за десятки спасенных жизней



Помощник Президента Анатолий Серышев вручил госнаграды спасателям и пожарным МЧС России в Кремле. Указом Президента Российской Федерации почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны РФ» присвоено командиру отделения 72-ой пожарно-спасательной части ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Бурятия» Дмитрию Пономареву.



Дмитрий Викторович Пономарев работает в пожарной охране более двадцати лет. Отлично знает район выезда, оперативно-тактические особенности особо важных объектов, пожарную технику, вооружение и аварийно-спасательное оборудование. При этом еще является наставником и оказывает практическую помощь молодым огнеборцам в освоении профессии.



На счету Дмитрия Пономарева десятки спасенных человеческих жизней, он быстро и умело действует в сложных ситуациях. Так, в 2016 году в Улан-Удэ произошел пожар на складе котельной. Тогда под руководством Пономарева работало звено газодымозащитной службы. Он определил очаг возгорания и решающее направление, проведение разведки осложнялось сильным задымлением и высокой температурой.



- Была угроза перехода огня на соседние отделения, а также опасность нарушения целостности строительных конструкций и разрушения технологического оборудования котельной, - вспоминает пожарный.



Благодаря грамотным и умелым действиям, мужеству, профессионализму и личной самоотверженности старшего прапорщика внутренней службы Дмитрия Пономарева не допущена чрезвычайная ситуация.



Фото: 03.mchs.gov.ru

