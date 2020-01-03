«Нефритовый» лама нацелился на розницу

Бизнесмен и лама по совместительству Нимажап Илюхинов совместно с полицейскими продолжает операцию по перехвату супермаркета «Абсолют»



В Бурятии завершается следствие по, пожалуй, самому скандальному «экономическому» делу. Как мы уже сообщали, это весьма сомнительное дело завели по сомнительному, с юридической точки зрения, заявлению бизнес-ламы Нимажапа Илюхинова, который якобы без расписок еще в 2015 году передал улан-удэнцу Арсалану Мункуеву 20 млн якобы на строительство супермаркета на втором километре Спиртзаводской трассы. И теперь требует вернуть «его» собственность. В реальности же владелец здания Арсалан Мункуев по документам построил здание магазина задолго до передачи не подтвержденных документально илюхиновских миллионов. Хозяин здания же полагает, что прессинг силовиков (здание арестовано) имеет очевидные признаки рейдерского захвата супермаркета, который сегодня сдается им в аренду ТГ «Абсолют» и приносит неплохой доход.



Начали с философии



Буддист Арсалан Мункуев познакомился с главой центра «Дхарма» и бизнес-ламой Нимажапом Илюхиновым еще в 90-е годы. И его знакомство с ранним Илюхиновым и буддийской философией лишь на определенном этапе было полезным. Позже, когда в середине «нулевых» он стал деловым партнером богатейшей семьи Илюхинова (сколотившей к тому времени состояние во многом благодаря многолетней и интенсивной добыче и продаже нефрита в Китай), ему больше бы подошло следование зэковскому своду правил: не верь, не бойся, не проси. А также необходимости тщательного оформления документов, для того чтобы не давать ни малейшего повода для будущего перехвата его собственности с помощью сфабрикованного уголовного дела. Впрочем, условия бизнеса тогда были такими, что мысль подстелить соломки чаще всего приходит позже.



Итак, свой путь в бизнесе 50-летний Арсалан Мункуев начал в 1999 году. В 2004-2005 гг. он регулярно выкупал лесобилеты в Прибайкальском районе и продавал лес. В 2005 году привез партию пиломатериала на пр. Строителей, 46, где расположена община «Дхарма». Однако дацан, похоже, был лишь прикрытием бизнеса ламы Илюхинова и его семьи по добыче нефрита, золота, платины, серебра, доходов от многочисленной недвижимости: отелей, кирпичного завода и много чего еще. По крайней мере, согласно Rusprofile, г-н Илюхинов - руководитель шести компаний и учредитель десяти коммерческих структур.



Работали на пару



- Тогда же, в 2005 году, Илюхинов спросил, есть ли у меня связи в администрации Прибайкальского района - там будет турзона, можно вложиться в землю, - вспоминает Мункуев. - Я сказал, что такой участок есть в селе Горячинск, решу данный вопрос и мы совместно вложимся.



В декабре 2005 года состоялся аукцион по приобретению земли возле дома №150 по ул. Октябрьской с участием Арсалана Мункуева и Нимажапа Илюхинова. Как говорит Мункуев, по договоренности с Илюхиновым последний выиграл аукцион по земле. Естественно, впоследствии он, по словам Мункуева, рассчитался с ним за подбор участка и решение «других вопросов».



В 2011 году по просьбе бизнес-ламы и по уже отработанной схеме Мункуев и жена Илюхинова Дарима Рантарова участвовали в аукционе покупки имущества «МРСК Сибири» в с. Эрхирик, где основным активом была скважина целебной воды для будущего розлива. Согласно протоколу от 2.09.2011 года, победила супруга Н.И. Илюхинова – Д.Э. Рантарова.



Подобные сделки шли параллельно основной работе Мункуева - получение земельных участков по актам выбора и строительства на них всего, что можно продать. От овощехранилищ до гаражных кооперативов неподалеку от новостроек. В 2009 году Арсалан Мункуев решил, что можно строить не только гаражи, но и что-то покрупнее и выгоднее. В том же году бизнесмен получил в аренду в мэрии Улан-Удэ участок в 500 квадратных метров на проспекте Автомобилистов.



К 2013 году, когда Мункуев смог найти свободные средства для возведения коммерческого центра, то построил его. Причем на этот раз официально нанял ламу Илюхинова в качестве подрядчика (последний выступал в роли гендиректора ООО «ЛионГео»). Во-вторых, имеются акты приемки застройщиком (Мункуевым) у подрядчика Илюхинова объекта капитального строительства от 22.11.2014 года, после чего коммерческий центр на Автомобилистов был сдан в эксплуатацию.



Причем по документам именно г-н Илюхинов проходит прорабом у г-на Мункуева. В том же году Арсалан Мункуев там же возвел еще один коммерческий центр, оформив на себя уже два здания. Затем по просьбе бизнес-ламы продает эти здания за 1,5 млн рублей Пурбо - сыну Илюхинова. Эта цена в 40 раз ниже реальной рыночной цены (как показала независимая экспертиза, объекты стояли тогда 60 млн рублей).



Не исключено, что цена была фиктивно занижена с целью «оптимизации» налогов для сына ламы. Взамен Илюхинов, по словам бизнесмена, взял на себя обязательства за три года рассчитаться по коммерческим центрам, но долг в полном объеме выплачен не был. И когда недавно Мункуев потребовал вернуть обещанное, в ответ бизнес-лама ответил ему, что последний «просто не понимает с кем имеет дело».



Видимо, имелось в виду, как утверждает Арсалан Мункуев, что «Илюхинов ранее говорил, что к нему якобы ходят прокуроры». В итоге против Мункуева завели уголовное дело с целью передать Илюхинову супермаркет на втором километре Спиртзаводской трассы. И Илюхинов здесь напирает на то, что будто бы никаких сделок по торговым центрам не существовало, а он просто дал Мункуеву денег на строительство супермаркета на вторм километре Спиртзаводской трассы. А тот построил и оформил на себя. Тем самым якобы причинил ущерб Илюхинову по статье 165 УК РФ.



При этом непонятно, чего тогда ждал Илюхинов? Ведь супермаркет Мункуев оформил на себя еще в 2016 году и за все эти годы можно было многократно оспорить регистрацию. Почему не обратился в суд? Более того, Илюхинов на очной ставке заявил, что якобы он чуть ли не подобрал Мункуева на улице, трудоустроил прорабом и поручил последнему строить для него супермаркеты.



Выглядит бредово. Напомним, что по документам, наоборот, это Мункуев нанял Илюхинова прорабом. И, наконец, вызывает большие сомнения заявление Илюхинова, что он якобы без каких-либо расписок в 2015 году отдал Мункуеву 20 млн рублей. Звучит нелепо - ведь куда меньшие суммы оформляются расписками, а Илюхинов на простака не похож.



- Это похоже на выдумку Илюхинова, который, пытаясь придать ей правдоподобность, говорит, что на передаче якобы присутствовал его юрист Баиров, - возмущается Арсалан Мункуев. - Но я познакомился с Баировым только в 2016, а в 2015 году и знать его не знал.

По словам Арсалана Мункуева, в передаче в 2015 году мифических 20 млн не было никакого смысла, поскольку еще 15 ноября 2014 года все работы по строительству здания были завершены, установлены окна, двери, секционные ворота. В конце декабря 2014 года подрядчик завершил строительные работы и по зданию котельной.



Более того, по словам Мункуева, юрист Баиров постоянно путается в своих показаниях. Так, в 2016 году Илюхинов вел переговоры о покупке уже третьего коммерческого центра на втором километре Спиртзаводской трассы, который тогда был сдан в аренду ТГ «Абсолют». Видимо, потянуть время и чтобы ушли сроки оспаривания сделок по продаже сыну Илюхинова двух коммерческих центров за смешные 1,5 млн рублей.



Так вот г-н Баиров на очной ставке заявил, что якобы никогда не предлагал купить в интересах клиента супермаркет, а между тем имеется скриншот личной почты юриста о том, что последний направлял на почту жены Мункуева проект договора покупки здания. А переписку, увы, никуда не денешь, что заставляет усомниться в искренности слов основного свидетеля Илюхинова.



С особым пристрастием



Арсалан Мункуев отметил, что какую-то часть своего долга перед ним за центры на проспекте Автомобилистов Илюхинов через своего сына все же отдал - в виде той же оплаты работ по монтажу газового оборудования. Однако в целом супермаркет строился на его личные и заемные деньги. Илюхинов не имеет к ним никакого отношения. При этом удивительно, что оперативники и следователи УБЭП МВД РБ абсолютно не принимают во внимание долгий характер сотрудничества двух бизнесменов. А довольно запутанный характер финансовых обязательств между ними рассматривают исключительно в одном ключе, отвергая прямые доказательства невиновности Мункуева.



Равенство всех перед законом тут отдыхает. Таким образом, версия «хищения» просто не выдерживает критики. Получается, что без официального договора Илюхинов находит на улице безработного, выдает ему без расписки 20 млн, потом последний зачем-то строит ему супермаркет, оформляет в свою собственность и два года сдает в аренду «Абсолюту». И лишь спустя два года бизнес-лама якобы понимает, что его «кинули». Но вместо того, чтобы обратиться в суд (где, кроме слов зависимого Баирова, по сути, и предъявить то нечего), Илюхинов бежит с заявлением в УБЭП.



Там все «аргументы» богатого «нефритового» бизнесмена охотно принимают на веру и быстренько заводят уголовное дело. Хотя, полагаем, есть куда более актуальные места для приложения сил правоохранительными органами. Возникает вопрос - сколько еще в Бурятии будут «кошмарить бизнес» по заказу «высших сил»? Хотя Будда ламе Илюхинову такую команду точно не давал.



Станислав Сергеев, «Номер один».





