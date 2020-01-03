В Бурятии спасатели извлекли из термальной ванны жителя Свердловской области

Сколько мужчина провел без еды - не известно, он крайне истощен



Утром 31 декабря сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда получили сообщение о том, что в Чивыркуйском заливе Баргузинского района Бурятии, в местности Змеевая сотрудники Забайкальского национального парка нашли мужчину в истощенном состоянии. На место незамедлительно выехала группа спасателей из посёлка Усть-Баргузин.







«Толщина льда в бухте Змеевая составляла от 10 сантиметров до тонкой корочки смерзшегося снега. Повсюду бьют горячие ключи, подмывающие лёд. Вездеход «Трэкол» пройти без провалов к месту происшествия не смог. Было принято решение усилить группировку дополнительной техникой и людьми», — прокомментировал спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Борисов.







На помощь прибыли ещё два спасателя на снегоходах и сотрудники нацпарка. Спасательной группе удалось пробиться к пострадавшему. На тот момент мужчина находился в термальной ванне и самостоятельно выбраться из неё не мог. Спасатели извлекли мужчину из воды, завернули в несколько спальников и на акье транспортировали сначала до вездехода, а затем на «Трэколе» до посёлка Усть-Баргузин.

В тяжелом состоянии крайнего физического истощения пострадавший был передан врачам. Сколько времени он провёл в одиночестве без пищи и связи — неизвестно.



Фото



Утром 31 декабря сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда получили сообщение о том, что в Чивыркуйском заливе Баргузинского района Бурятии, в местности Змеевая сотрудники Забайкальского национального парка нашли мужчину в истощенном состоянии. На место незамедлительно выехала группа спасателей из посёлка Усть-Баргузин.«Толщина льда в бухте Змеевая составляла от 10 сантиметров до тонкой корочки смерзшегося снега. Повсюду бьют горячие ключи, подмывающие лёд. Вездеход «Трэкол» пройти без провалов к месту происшествия не смог. Было принято решение усилить группировку дополнительной техникой и людьми», — прокомментировал спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Борисов.На помощь прибыли ещё два спасателя на снегоходах и сотрудники нацпарка. Спасательной группе удалось пробиться к пострадавшему. На тот момент мужчина находился в термальной ванне и самостоятельно выбраться из неё не мог. Спасатели извлекли мужчину из воды, завернули в несколько спальников и на акье транспортировали сначала до вездехода, а затем на «Трэколе» до посёлка Усть-Баргузин.В тяжелом состоянии крайнего физического истощения пострадавший был передан врачам. Сколько времени он провёл в одиночестве без пищи и связи — неизвестно.Фото https://vk.com/baikalpso