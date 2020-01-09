Жительницу Бурятии не пустили в Пекин из-за долгов

Женщине пришлось срочно гасить задолженность и брать билеты на другой рейс





В дни новогодних праздников в аэропорту Иркутска жительницу Прибайкальского района Бурятии сняли с международного рейса из-за неуплаченного долга по исполнительному производству.

Как сообщили в УФССП Бурятии, в отношении гражданки, ранее являющейся индивидуальным предпринимателем, было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности в размере 35 тысяч рублей. В связи с неуплатой долга в установленный срок пристав ограничил женщине право выезда за пределы России.Не зная об этом, женщина приобрела билеты до Пекина. Однако пересечь границу не смогла.После инцидента должница сразу же обратилась к дежурному специалисту управления, который разъяснил ей порядок снятия временного ограничения и вручил квитанцию с QR-кодом. С помощью специального штрих-кода женщина оплатила задолженность. На основании чек-ордера Сбербанк онлайн специалист управления связался с дежурным судебным приставом при директоре Федеральной службы судебных приставов.После проверки информации об оплате долга дежурный пристав вынес постановление о снятии временного ограничения на выезд, а копию постановления направил в Департамент пограничного контроля.Дождавшись завершения процессуальных действий, женщина смогла повторно приобрести билеты на следующий рейс и беспрепятственно вылететь до Пекина.«Во избежание неприятных ситуаций на границе рекомендуется планировать заграничную поездку только после проверки возможного наличия задолженности через электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», который функционирует на сайте службы судебных приставов в круглосуточном режиме», сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»