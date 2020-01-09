В мэрии Улан-Удэ опровергли информацию об использовании реагентов на дорогах

В 2020 году их применение не планируется





В мэрии Улан-Удэ опровергли информацию, распространяемую в соцсетях и некоторых СМИ, об использовании реагентов на дорогах столицы Бурятии.

«Комитет городского хозяйства поясняет, что применение каких-либо противогололедных веществ на территории города не ведется. Использование реагентов в пробных целях, для осуществления мониторига воздействия его составляющих на окружающую среду, в 2020 году не запланировано», сообщили в пресс-службе городской администрации.Фото: «Номер один»