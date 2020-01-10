В Бурятии котельную строили без разрешения

Руководитель компании привлечен к ответственности и оштрафован





В селе Новая Брянь Заиграевского района компания «Алтай ЖД Сервис» строила котельную без разрешения на строительство. Нарушение выявила прокуратура Бурятии.

«Директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Организацией направлена проектная документация для проведения экологической экспертизы Южно-Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Получение разрешения на строительство находится на контроле прокуратуры района», рассказали в надзорном ведомстве.За строительство без разрешения руководитель компании привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: pixabay.com