Известный скульптор потребовал от властей Улан-Удэ вернуть ему тигров

Соответствующее заявление Александр Миронов направил в суд





Накануне нового года в Арбитражный суд Бурятии поступил иск от индивидуального предпринимателя, известного в республике скульптора Александра Миронова. Истец требует обязать мэрию Улан-Удэ возвратить ему скульптурные композиции «Тигры» в количестве 4 штук и «Сидящие тигры» в количестве» 2 штук. Иск пока не принят к производству, поскольку к заявлению не приложены все требующиеся документы.

Напомним, в 2015 году Александр Миронов пытался отсудить у мэрии столицы Бурятии 35 миллионов рублей за эти же скульптуры. Тогда он сообщил суду, что по заказу администрации Улан-Удэ изготовил шесть тигров, которых установили в сентябре 2012 года в День города по четырем углам Селенгинского моста и на аллее по бульвару Карла Маркса. Однако работы ему так и не оплатили.В качестве доказательств заказа работ со стороны мэрии скульптор представил протокол выездного совещания органов местного самоуправления Улан-Удэ от 07.02.2012, на котором было решено установить указанные скульптурные композиции, а проведение работ поручить Александру Миронову. Согласно промежуточному акту об окончании установки скульптур, они соответствовали проектной документации. Акт подписан скульптором и мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым.Городские власти иск не признали. Представитель мэрии сообщил, что по закону на выполнение работ по изготовлению и установке скульптур должны были проводиться торги и заключаться муниципальный контракт. Однако ничего этого сделано не было. Более того, мероприятия по выполнению работ не планировались и не были предусмотрены в бюджете города на 2012 год, отсутствовали согласованные объемы выполнения работ, а итоговая смета не утверждалась с мэрией.Из всего этого можно предположить, что Александр Миронов выполнял работы за свой счет по устной договоренности с мэром Улан-Удэ Геннадием Айдаевым, обещавшим оплатить работу позже. Однако в конце 2012 года мэр неожиданно для себя лишился кресла, а господин Миронов не получил денег за тигров.Рассмотрев материалы дела, суд отказал скульптору в иске. «Выполнение работ без государственного (муниципального) контракта, подлежащего заключению в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом №94-ФЗ, свидетельствует о том, что истец не мог не знать, что работы выполняются им при очевидном отсутствии обязательства», говорится в мотивировочной части решения. Обжаловать это решение Александру Миронову не удалось.Судя по всему, сейчас скульптор решил пойти по другому пути. Если ему не удалось получить деньги за работу, то забрать у города свои скульптуры у него, вероятнее всего, получится.Александр Миронов родился в 1954 году. В 1978 окончил Улан-Удэнское педагогическое училище художественно-графическое отделение, в 1988 - Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. С 2004 - член Творческого Союза художников России.В Улан-Удэ работы Александра Миронова стали активно появляться в период правления мэра Геннадия Айдаева. Так, его творениями являются скульптура «Стихия» на пересечении улиц Сахьяновой и Терешковой, скульптура «Юность» на перекрестке улиц Смолина и Борсоева, Гэсэр, Мэргэн и многие другие.Фото: «Номер один»