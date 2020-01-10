В Бурятии идет перекройка земельных карт

Сразу в нескольких точках республики устранили ошибки, связанные с учетом земли





Работа над ошибками велась при поддержке федеральных субсидий.

- В Бурятии в первый раз были проведены комплексные кадастровые работы. Тарбагатайский район выступил в качестве «пилотного» района. Первый опыт оказался очень хорошим. Планировали 360 участков, сделали 390, - подвела итоги министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова на коллегии Минимущества республики.В 2020 году аналогичные работы намечены в трех муниципальных образованиях республики (Улан-Удэ, Северобайкальске, Тарбагатайском районе). Для них выделяется 21,7 млн рублей из РФ. Свою долю внесут республика и муниципалитеты.Происходящее сейчас является практически окончательным наведением порядка с земельными участками, межеванием, границами, расположением на карте и на реальной местности. Будут решены масса споров, уточнены неясности.Например, в Нижнем Саянтуе в местах прохождения железной дороги допущена ошибка. Сама железная дорога не попала в границы выделенного участка. Зато в полосу попали дома. Этот казус сейчас хотят привести в соответствие.Комплексные кадастровые работы проведены в муниципальном образовании СП «Саянтуйское» в отношении трех товариществ собственников недвижимости - «Черемушки», «Васюки» и «Юрьевка». По словам начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Тарбагатайского района Александры Гуршумовой, одним из проблемных вопросов было то, что «проекты застройки и фактически располагаемые земельные участки вообще никак не соответствовали».К примеру, в «Черемушках» исправили 153 реестровых ошибки, образовали один земельный участок, уточнили границы 58 объектов капстроительства, на территории «Васюков» исправили 51 реестровую ошибку по земельным участкам, уточнены границы восьми зданий, а в «Юрьевке» по участкам исправили 72 реестровые ошибки.Как отметила Маргарита Магомедова, в 2021 году проведение комплексных работ продолжится.- Обращаюсь ко всем органам местного самоуправления. Если на территории вашего муниципального образования есть земельные участки, по которым существуют нарушения, то необходимо сформировать заявку. Мы подаем заявку в РФ до 1 марта 2020 года на получение финансирования в 2021 году. Нами во все муниципальные образования направлены письма с просьбой предоставить свои предложения до 1 февраля. Мы их обобщим, посмотрим пакет документов, включим в сводную заявку от Бурятии, - сказала министр.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»