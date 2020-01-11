В Бурятии детей с инвалидностью выселили на окраину

Ученики бывшей школы №60 отныне будут учиться в здании бывшего детского сада в сотых кварталах



Эта скандальная история тянется уже давно. С 90-х годов школа №60 социальной адаптации детей-инвалидов мало кого интересовала. Но в мае 2018 года стало известно намерение властей снести аварийное здание школы по ул. Смолина, 51, признанное не соответствующим нормам СанПин.



Комитетом по образованию г. Улан-Удэ было принято решение переселить школу из центра города в старое здание школы №63 в 113 квартале. Это вызвало возмущение как родителей детей с инвалидностью, которым будет неудобно ездить так далеко на учебу, так и жителей сотых кварталов.



Переселение школы тогда отложили. По решению Советского суда чиновники должны были предоставить ученикам школы №60 здание до 1 января 2020 года.



И вот грянул срок. 26 декабря 2019 года председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова и председатель комитета по образованию Улан-Удэ Татьяна Митрофанова на встрече с родителями объявили о временном предоставлении школе №60 одного из старых зданий школы №63 в 113 квартале. Решения иного, чем отправить детей с инвалидностью со всего города учиться в здание бывшего детского сада в сотые кварталы, за полтора года не нашлось.



Решения судов не зарегистрированы



- После вынесения решения суда никто ничего не делал, - утверждает Оюна Башинова, председатель общественной организации «Юго-Запад», которая вместе с родительницей ученика школы №60 Розой Балдановой постоянно ходила разбираться по этому вопросу.



По словам активисток, решения судов по школе №60 даже не были зарегистрированы: «На самом деле по школе №60 есть два решения суда, одно из которых по иску Роспотребнадзора, а второе - по иску прокуратуры РБ, и они оба не зарегистрированы как документ ни в одной канцелярии. Соответственно, нет ни одной резолюции, а раз ее нет, то и выполнять нечего.



Как считают родители школьников, администрация города должна была составить план мероприятий для всех комитетов, которых это касается, и «спустить» им для исполнения. Но решили обойтись малой кровью.



- Решили выйти из положения, воткнув школу №60 в «освободившуюся» «старую» 63-ю школу. Но сотые кварталы растут, и эта школа нужна им самим. На следующий год в новой школе №63 в 112 квартале будет больше 14 первых классов. И вот она - полноценная третья смена, которой так стремились избежать, - недоумевают родители.



Обещанного три года ждут?



Власти утверждают, что 60-я школа получит новое здание, но в 103 микрорайоне. Его строительства придется ждать до конца 2022 года в лучшем случае. Участок земли в центре города, на котором сейчас стоит подлежащая сносу школа, детям не вернут. Кому он достанется – неизвестно. Чиновники также заявили, что места для строительства новой школы для детей-инвалидов в центре нет. Кроме того, в мэрии считают заявления о том, что инвалидов переселяют на окраину города, слишком громкими.



«103 микрорайон считается достаточно перспективным. Относительная удаленность земельного участка от транспортной инфраструктуры будет решаться путем изменения схемы движения общественного транспорта, а также приобретения школьных автобусов для учеников из других районов города», сообщается в официальном ответе комитета по образованию.



Возражений, что выделенный участок находится на отдаленном от трассы пустыре, а сотые кварталы отличаются трудной транспортной доступностью, чиновники словно не слышат. Родители в такие обещания не верят. Ведь сложно даже представить, сколько нужно автобусов и затрат на бензин, чтобы ежедневно доставлять в школу хотя бы половину из 532 учащихся.



- Почему никто не принимает во внимание, что это особые дети, которые не могут ездить с пересадками туда и обратно. Устают. Они больные и ходят с родителями. Вы только представьте: родители утром привезут их в школу, а потом что? Где ждать? Охрана в школу не пускает. Обратно домой ехать, а потом снова за детьми? И так целый день ездить? – задает вопросы Роза Балданова, представитель родителей школы №60.



В комитете по образованию ссылаются на то, что «большинство родителей учеников школы № 60 проголосовали за строительство нового здания в 103 микрорайоне». Однако, по словам самих родителей, подписи спонтанно собирались после школьного собрания под давлением руководства школы без предоставления ясной информации по вопросу строительства и участка. Многие признавались, что подписали, боясь мести со стороны руководства школы и учителей. Глупо? Ну как есть.



Родителей столкнули лбами



Известие, что школу №60 переселяют в здание старой 63-ей, улан-удэнцы встретили по-разному. Родители учеников сотых кварталов разделились на тех, кто готов отдать старую школу детям с инвалидностью, лишь бы учиться в новой, построенной в 2018 году, и тех, кто не готов и опасается, что в таком случае перед учениками вновь замаячит третья смена.



В школе №60 из-за скученности и тесноты помещения учатся около 170 человек, в то время как общее количество учащихся – 532. Родители тех, кто не посещают школу по этой причине, настаивают на собраниях, говорят, что не могут больше ждать, и готовы возить детей на машине в любую даль, лишь бы только те не сидели дома одни. Те же, у кого нет машин и возможности ежедневно возить детей в 113 квартал, выступают против. Не секрет, что многие семьи с детьми с ОВЗ неполные. Для них ежедневная езда в школу в часы пик, да еще в условиях, когда власти никак не решат проблему общественного транспорта в сотых кварталах, оказывается совершенно невозможной. В итоге в соцсетях и пабликах люди начали обвинять друг друга, спорить и оскорблять. Причем ситуация сложилась совсем уж некрасиво: пики были направлены против «инвалидов, которыми хотят заселить школу №63».



- На самом деле деятельность Ульяны Афанасьевой и Татьяны Митрофановой столкнула лбами родителей наших школ, которые просто обвиняют друг друга, не понимая, кто на самом деле создал эту ситуацию, - говорит Оюна Башинова.



В Улан-Удэ есть три места, куда можно доехать без пересадок: центр города, «Саяны» и Элеватор. Можно было рассмотреть район «Октября». Поскольку дети с тяжелыми заболеваниями живут везде, то и школа должна быть там, куда доехать проще всем.



Про неверно понятую инклюзию



Несмотря на споры, никто из родителей детей с инвалидностью не хочет отправить своего ребенка в школу по месту жительства. Хотя этим их периодически стращают. Теперь, говорят, у Министерства образования такая политика – перевести всех на «инклюзию». Но школа №60 и есть общеобразовательная, по сути, уникальная и инклюзивная. Именно здесь были классы до десяти человек, и коллектив учителей умеет работать с «особенными» детьми, где ребенок с астмой учится рядом с ребенком с ДЦП и никто никого не обижает.



Интересно, что, пугая родителей тем, что школу №60 расформируют, директор и чиновники комитета совершенно забывают о позиции Минобрнауки России, изложенной в письме от 7 июня 2013 года № ИР-535/07, где отмечено, что инклюзивное образование детей-инвалидов не должно становиться самоцелью, тем более приобретать формальный характер – инклюзия (интеграция) ради самой инклюзии. Для части детей более целесообразным является обучение в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. Сегодня в Бурятии условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (специально обученный педагогический персонал, архитектурная доступность, спецтранспорт, адаптированные образовательные программы, специальное оборудование для обучения) нет.



Многие из учеников 60-й школы уже имели опыт обучения в общих школах в классах по 30–35 человек, где учителю элементарно не платят за то, чтобы он лишний раз обратил внимание на ребенка, который недослышит, плохо видит и т.д. Учителю некогда. Проще ставить двойки, лишая детей уверенности в своих силах.



- К толерантности общество еще не готово. Для меня важно, чтобы моя дочь училась в спокойной психологической обстановке. При ее заболевании от стресса она просто уходит в себя. К тому же перспектива обучаться совместно с детьми с ОВЗ нравится далеко не всем родителям здоровых детей. Отношение к «особенным» детям оставляет желать лучшего, - говорит Алена Викторова, мама одной из учениц 60-й школы.



Получается, пошел обратный процесс. Если раньше родители детей с инвалидностью хотели учить их вместе со всеми, то, обжегшись, многие хотят защитить их в стенах отдельной школы. Не коррекционной, не интернатного типа, а общеобразовательной.



Про сомнения



В 2018 году директор школы социальной адаптации детей-инвалидов №60 Любовь Цыденова должна была возглавить большую новую школу в 112 квартале, правда, с потерей статуса и устава своей прежней школы. Школа в 112-м квартале, на строительство которой было затрачено более 700 млн рублей, была построена для жителей кварталов и задумывалась как инклюзивная. Но «пришлых» детей из 60-й планировалось разместить в пристрое, отдельно.



Спустя полтора года решено выделить 4,5 млн рублей на расширение проемов, установку пандусов и оборудования новой столовой того самого пристроя. В здании бывшего детского сада, где с 90-х годов размещалась школа №63, детям-инвалидам отдадут 11 кабинетов. Это снова стесненные условия. Жители же сотых кварталов опасаются, что на этом все и кончится и власти забудут о строительстве школы вообще.



- Эту школу нужно беречь, развивать и гордиться тем, что в России есть всего две таких школы – в Улан-Удэ и Самаре. Нужно построить детям нормальное здание и сделать так, чтобы к нам ездили за опытом, - говорит Оюна Башинова. - А пока мы предлагаем сделать это нормальным цивилизованным путем – разделить нагрузку равномерно на несколько школ города. Какие школы комитет выберет – это, конечно, ему решать. Но мы не против предоставить часть кабинетов для одной из школ – начальной, средней или старшей 60-й школы. Но у нас есть серьезные опасения, что старую школу, которую строили методом народной стройки, сотым кварталам просто не вернут.



Есть сомнения в обещаниях властей и у родителей 60-й школы.



- Через три года самые «неугомонные» родители – борцы за школу - просто уйдут, их дети вырастут. И тогда ее можно будет просто закрыть, не думая о будущих поколениях - тех, кто будет нуждаться в такой школе. Но все будут знать, кто это сделал, - говорят родители.



Пока же чиновники обещают провести все мероприятия по размещению учеников без ущемления прав учащихся обеих школ. Тогда можно вспомнить хотя бы одно из них: «Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства». А дети-инвалиды все же заслуживают гуманного отношения и нормальной школы, которой у них нет много лет.



Екатерина Иванова, «Номер один».