2020 год впечатлит любителей астрономии Бурятии необычными явлениями

Земляне увидят поцелуй планет и рукотворный звездопад



В новом году впервые в истории с небес на Землю прольется искусственный звездопад. Современными технологиями блеснет Япония, в преддверии Олимпиады планирующая выпустить с орбиты 400 металлических шариков, которые, сгорая в атмосфере, засияют разными «звездами». В декабре 2020 земляне смогут увидеть очень редкое небесное явление – две планеты-гиганты Юпитер и Сатурн настолько близко подойдут друг к другу, что сольются в одну яркую суперзвезду сродни Вифлеемской.



Луна в бронзе



Новый, 2020 год будет високосным, но не нужно бояться суеверий. Обратите свой взор на ночное небо, и вы увидите множество ярких, величественных, а порой и уникальных природных явлений.



По словам заведующей обсерваторией БГУ Лилии Мироновой, в 2020 году произойдет шесть затмений – два солнечных и четыре лунных, но мы в Бурятии увидим только четыре - одно солнечное и три лунных. К слову, в год должно произойти от ноля до трех лунных затмений и от двух до пяти солнечных.



Все лунные будут полутеневые – Луна зайдет не в тень Земли, а в ее полутень. От этого диск Луны окрасится оранжевым или, скорее, темно-желтым, а не красным, как это бывает в земной тени. Ближайшего полного лунного затмения нам придется ждать еще два года, оно произойдет 8 ноября 2022 года



- Первым в году будет лунное полутеневое затмение, которое произойдет в ночь с 10 на 11 января. Это будет самое глубокое полутеневое затмение года. Луна погрузится в полутень Земли на 0,92% - это почти к границе земной тени. Поэтому потемнение южной (нижней) части Луны будет заметно невооруженным глазом, - отмечает астроном.



На чистом, незасвеченном небе Луна будет либо бронзового цвета, либо оранжевого. Однако все будет зависеть от атмосферы, например, в густой смог диск может окраситься в красный цвет.



Однако наблюдать красавицу будет достаточно трудно – затмение начнет в 1 час 07 минут и закончится в 5 часов 12 минут утра, максимальная фаза придется на 3 часа 10 минут. Луна в эту ночь будет находиться в созвездии Близнецов.



Второе лунное полутеневое затмение случится 6 июня, в этот раз фаза будет чуть меньше – 0, 59%. Луна пройдет через северную часть земной полутени, поэтому потемнеет ее южная часть. Условия видимости – с 1 часа 45 минут до 4 часов 50 минут утра. Максимум затмения можно будет наблюдать в утренних сумерках - в 3 часа 24 минуты, бронзово-оранжевая Луна в этот момент будет находиться в созвездии Змееносца.



- Это созвездие мало кто знает, а по положению Луны многие о нем вспомнят, - улыбается Лилия Васильевна. - Я так хочу, чтобы люди знали астрономию.



«Кусочек сыра»



Третье - кольцеобразное - солнечное затмение произойдет в день летнего солнцестояния, 21 июня 2020 года. На небосводе 38 секунд будет сиять «огненное» колечко, но им смогут полюбоваться жители Африки, Юго-Восточной Азии в акватории Тихого океана.



- В Бурятии будет видно не колечко, а «кусочек сыра» - Луна закроет 33% солнечного диска, - рассказывает Лилия Миронова. - Затмение продлится почти два часа – Солнце начнет «откусываться» в 14.25, а к 16.24 светило вернется к своей форме диска, максимальная фаза случится в 15.26. Солнце в этот день будет высоко над головой в созвездии Близнецов.



Наблюдать затмение можно будет через любой темный фильтр, но не через сварочное стекло и не через закопченное, потому что это опасно для глаз. Лучше взять однородное по цвету стекло – черное, зеленое, синее либо пленку от дискеты, либо рентгеновский снимок.



Четвертого затмения не будет видно в Бурятии – это лунное полутеневое, которое произойдет 5 июля в созвездии Стрельца. У нас в это время Луна будет под горизонтом, в другой части неба. Это затмение смогут увидеть жители Африки и Америки.



30 ноября в созвездии Тельца случится еще одно лунное полутеневое затмение, которое продлится больше трех часов. Оно начнется в 16.43 и закончится в 19.53 вечера. На этот раз потемнеет северная (верхняя) часть диска Луны.



- Это самое легкое и удобное для наблюдения в Бурятии затмение, ведь его максимальная фаза придется на 17.42 вечера, - говорит астроном.



Последнего в 2020 году полного солнечного затмение у нас в Бурятии, к сожалению, не будет видно. Оно произойдет 14 декабря в созвездии Стрельца. На 2 минуты 9 секунд наступит полная тьма в юго-восточной части Тихого океана, Аргентине, Африке, Чили.



- Чтобы вас не смогли ввести в заблуждение этим необычным явлением, скажу, что ближайшее солнечное затмение в Бурятии можно будет наблюдать только 17 июня 2281 года – через 261 год, - сообщила Лилия Васильевна.



В новом году произойдет не 12, а 13 полнолуний. В октябре нас ожидают сразу два полнолуния - 2 и 31 октября, второе полнолуние в месяце по традиции называется Голубая Луна. Но самое интересное, что в обоих случаях будет микролуние - Луна будет «далеко» от Земли: 2 октября она отойдет от Земли на расстояние 406 300 километров, а 31 октября – на 406 380 километров (среднее расстояние между нами и спутником - 384 400 километров).



Суперлуние, или Большая Луна случится 7 апреля. Спутник будет находиться в перигее, он подойдет очень близко к Земле - на расстояние 356 910 километров. Большая и яркая Луна будет находиться в созвездии Девы. Интересно, что больше средних будут также январское, февральское и мартовское полнолуния.



Великое сближение



21 декабря 2020 года, в день зимнего солнцестояния, мы сможем полюбоваться очень редким небесным явлением. В этот день в созвездии Козерога произойдет Великое сближение планет-гигантов – Юпитера и Сатурна.



- Это очень редкое явление произойдет вечером, сразу после захода Солнца, - рассказывает Лилия Васильевна. – Юпитер пройдет в пяти угловых минутах к югу от Сатурна. Разрешающая способность нормального глаза – 1-2 угловых минуты, поэтому у многих людей с не очень хорошим зрением эти две планеты сольются на небе в одну суперпланету. Есть легенда, что Вифлеемская звезда – это близко подошедшие друг к другу Юпитер и Венера. У нас же сблизятся Юпитер и Сатурн. Планеты будут видны в один окуляр телескопа, у Юпитера - четыре спутника, а у Сатурна - не только кольца, но даже Титан и Япет! Это будет очень красиво.



Юпитер – самая большая планета Солнечной системы, он будет ярче Сатурна в 12 раз. Интересно, что свет от Юпитера приходит к нам спустя 50 минут, а от Сатурна – почти через 90 минут. Объекты в астрономии настолько друг от друга далеко, что свет от них не сиюминутный. Например, свет от Солнца идет к нам 8 минут.



Любопытно, но Юпитер и Сатурн в этом году будут очень связаны. Даже противостояние обеих планет случится в один месяц и в одном созвездии Стрельца. 14 июля случится противостояние Юпитера (видимый диаметр планеты - 47,6 угловых секунды), а 20 июля – Сатурна. Планеты-гиганты в противостоянии будут очень яркими.



- С этого момента «медленные» планеты Юпитер и Сатурн начнут сходиться и в декабре наконец сблизятся. У Сатурна будут очень хорошо и широко раскрыты кольца, они почти полностью закроют южную часть планеты, - говорит Лилия Миронова.



11 сентября в созвездии Водолей случится противостояние Нептуна. Маленький синий диск (диаметр - 7,7 угловых секунды) будет виден только в телескоп. Что касается Марса, то того в наступающем году вообще не будет видно, но 13 октября случится его противостояние, видимый диск Марса в созвездии Рыбы будет очень большой - 22,5 угловых секунды. Весь октябрь красная планета будет сиять ярче всех на небосводе.



Противостояние Урана произойдет 31 октября в созвездии Овен. На небе он загорится зеленовато-голубоватой звездочкой, а в телескоп на планете красиво будет смотреться замерзший метановый океан, который дает бирюзовый цвет.



- Венера в первом полугодии будет хорошо видна вечером, а во втором – утром. Вечером 24 марта она будет на небе самой яркой в созвездии Овен, а самой яркой утром - 13 августа, - рассказывает Лилия Васильевна.



Очень красивые вечера – 3 и 4 апреля, когда Венера будет проходить на фоне Плеяд – самого яркого звездного скопления, видимого на небе невооруженным глазом. В Плеядах Венеры не было целых пять лет. Кстати, если вы смогли сосчитать в небольшом ковшике Плеяд семь звезд, значит, у вас острое зрение. На самом же деле в скоплении - 125 звезд, которые видны в телескоп.



У Меркурия лучшая видимость будет утром в марте, июле и ноябре. Вечером – в феврале, июне и октябре. Наилучшая видимость в Деве - 10 ноября, а вечером – 10 февраля в Водолее.



Рукотворное космическое шоу



- Звездопады – это оставленный след от астероидов, комет. У нас два мощнейших звездопада – начинают год обычно Квадрантиды (больше 120 штук), и заканчивает его 13 декабря поток Геминиды. Знаете, почему они самые мощные? Потому что прародительницей Квадрантид и Геминид является не ледяная комета, а астероид. Вероятно, это ядро кометы. Зимние звездопады видны даже в полнолуние, - говорит астроном.



20-23 апреля прольются Лириды (всего 20 метеоров в час), источник потока – комета Тэтчер. 6 мая случатся Аквариды (это шлейф от знаменитой кометы Галлея), их будет всего 50 метеоров в час.



- 22 июня прольются июньские Боотиды, они уже сейчас набирают свою мощь. Прародительница потока – комета 7P/Понса-Виннеке, которая постепенно приближается к нам, а чем ближе комета, тем больше «мусора», - рассказывает Лилия Васильевна.



13 августа нас порадуют Персеиды, это «мусор» от кометы Свифта-Туттля. В час можно насчитать около 100 метеоров. 9 октября будут Дракониды - это пыль и камешки от кометы Джакобини-Циннера. 22 октября ожидаются Ориониды (от кометы Галлея), у нее совсем небольшой период, для кометы 76 лет – это мало. Поэтому мы дважды в год входим в метеорную «речку» - в мае и октябре.



18 ноября увидим Леониды – мелкие осколки кометы Темпелля-Туттля. 13 декабря будут Геминиды. Это шлейф от астероида Фаэтон, который когда-то был кометой. Ожидается до 120 метеоров в час.



В наступающем 2020 году земляне ждут первого рукотворного космического шоу – искусственного звездопада. В январе 2019 года японцы запустили спутник, на котором находится 400 металлических шариков диаметром около одного сантиметра. Ожидается, что в преддверии Олимпиады планируют выпускать с орбиты по 20 штук, которые со скоростью 7-8 километров в секунду будут сгорать на высоте 60 километров. Причем «звезды» - разного цвета, поэтому звездопад будет сродни фейерверку.



Любовь Ульянова, «Номер один».