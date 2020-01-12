Улан-удэнцы разоблачили ЖЭУ и требуют вмешательства силовиков

Народное расследование, куда утекают деньги жильцов, привело к неожиданным результатам



Жители многоэтажного дома по ул. Цыбикова, 6, оказались в ситуации, до боли знакомой подавляющему большинству горожан. Куда уходят ежемесячные платежи, они не знают, какие работы проводятся – не видят. А народное расследование и вовсе привело к неожиданным результатам.



Скандал набирает обороты



Дом № 6 по улице Цыбикова долгое время находится в центре жилищно-коммунального скандала. Люди не могут понять, что происходит с обслуживанием общедомового имущества, которое призвана вести местная «управляшка».



Примерно полгода назад наше издание уже писало о том, что творится по ул. Цыбикова, 6. Собственник одной из квартир Евгений Арсентьев взялся отстаивать интересы своей семьи и других жильцов. Решил навести порядок. Будучи офицером Российской армии в отставке, он занял твердую, принципиальную позицию. В частности, через суд мужчина заставил «управляшку» признать его позицию по поводу площади общедомового имущества, находящейся на обслуживании указанной фирмы.



По цифрам, которые представляло ООО «ЖЭУ-4», общая площадь дома по ул. Цыбикова, 6, составляла 10 769,34 квадратных метра. А площадь помещений, входящих в состав общего имущества, - 3 400,24 квадратных метра. Эти цифры фигурировали даже на федеральном сайте «Мой дом. Реформа ЖКХ» в обнародованной анкете дома.



Летом 2019 года суд, напомним, вынес вердикт, что ООО «ЖЭУ-4» должно разместить на сайте «Мой дом. Реформа ЖКХ» информацию, что общая площадь составляет всего 8 593,2 квадратных метра. А площадь помещений, входящих в состав общего имущества, - лишь 1 226,4 квадратных метра. Как видим, разница немалая. Решение суда вступило в силу.



Обитатели дома были возмущены, когда узнали о том, что они платили «управляшке» по завышенным цифрам площади. Тем временем бывший армейский офицер пошел дальше. Он начал разбираться, какие же работы «ЖЭУ-4» проводило в прошлые годы на якобы тысячах квадратных метрах общего имущества в доме. Тех самых метрах, оказавшихся фикцией.



9 декабря 2019 года Евгений Арсентьев обратился к руководителю бурятского Следкома Вячеславу Сухорукову с официальным заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество» и привлечь к уголовной ответственности конкретных лиц, подписавших Акты приемки выполненных работ, которые он считает некорректными.



«Секретные» Акты приемки



Однако вокруг них закрутилась целая история. Как рассказал нашему изданию горожанин, он обнаружил на федеральном сайте «Мой дом. Реформа ЖКХ» в анкете дома сведения о том, что в 2017 году за услуги по содержанию, текущему ремонту «управляшка» получила от жильцов 1,661 млн рублей. «А что она сделала на эти большие деньги?» - задался вопросом Евгений Арсентьев.



Изучая сайт, пришел к выводу, что «ЖЭУ-4» должным образом не раскрыло там положенную информацию о выполненных работах, а это нарушает его права и интересы (ведь он платит деньги на содержание общедомового имущества). Горожанин был вынужден вновь идти в Октябрьский райсуд.



Главными исковыми требованиями было обязать «ЖЭУ-4» представить Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг за 2017 год на сумму 1,661 млн рублей, а также опубликовать в анкете дома на «Мой дом. Реформа ЖКХ» информацию о выполненных работах.



Судья Жанна Болотова отказалась удовлетворить иск. И даже попыталась обосновать свою позицию. Арсентьев обжаловал решение «октябрьской» защитницы закона в Верховном суде республики.



- Приходится изучать кодексы, приказы, инструкции, запрашивать протоколы судебных заседаний, - отметил Евгений Арсентьев.



В своей апелляционной жалобе улан-удэнец высказал массу претензий к решению судьи Болотовой и то, как служительница бурятской Фемиды вела процесс.



Верховный суд принял «половинчатое» решение. Так, пришел к выводу, что «управляшка» разместила запрашиваемую информацию на сайте, а значит, возлагать на «ЖЭУ-4» обязанность сделать это, нет причин. По поводу достоверности размещенных «управляшкой» сведений суд заявил, что это не является предметом рассмотрения.



Тем не менее второе ключевое требование Арсентьева было удовлетворено. Верховный суд не согласился с болотовским отказом в предоставлении жильцу Актов приемки по форме, установленной в России. Ведь еще в 2018 году Евгений Арсентьев просил «ЖЭУ-4» предоставить ему такие документы за 2017 год, в ответ «управляшка» почему-то выдала Акты, которые не соответствовали утвержденной Минстроем РФ форме.



Заметим, Верховный суд Бурятии удовлетворил данное требование апелляционной жалобы странным образом. Так, Арсентьев просил о предоставлении Актов приемки за 2017 год на сумму 1,661 млн рублей. Но именно эти цифры «верховные» судьи не указали.



В итоге «управляшку» обязали предоставить истцу Акты по утвержденной в стране форме. Вот только очень странно, что сумму в 1,661 млн рублей не указали. Хотя истец постоянно вел речь об Актах именно на эту сумму. Как в первой инстанции, так и во второй. Почему так вышло? Это просто опечатка, описка? Или это сделано умышленно? Если первое - то Верховный суд может это поправить. Если второе - то дело куда серьезнее.



Что с миллионом рублей?



Вскоре из судебных органов в Службу судебных приставов поступил исполнительный лист. Сейчас разгорается новый скандал. Евгений Арсентьев выразил возмущение работой пристава-исполнителя.



Когда мужчина пришел получить постановление о возбуждении исполнительного производства, он узнал, что приставом принят от «ЖЭУ-4» какой-то Акт от 15.03.2018 года. «Он не соответствует установленной форме», - сразу заключил Арсентьев, увидев этот документ.



Жилец категорически не согласился с тем, что приставы приняли от «управляшки» такой Акт приемки и готовятся закрыть производство. В эти дни Октябрьский райсуд начинает рассматривать исковое заявление Арсентьева о признании действий приставов незаконными.



Положение вокруг работы «ЖЭУ-4» в те годы, когда по дому по ул. Цыбикова, 6, шли завышенные цифры площади общего имущества, накаляется.



В офисе судебных приставов Евгений Арсентьев также узнал, что Акт, переданный «управляшкой» приставам, составлен всего лишь… на сумму 479,7 тыс. рублей. Кстати, такой же Акт он получил от «ЖЭУ-4» по почте.



- В 2017 году на доме был собран 1,661 млн рублей. Площадь была завышена. Что с остальными деньгами? - недоумевает гражданин.



Чтобы установить судьбу денег, собранных с собственников, расследовать, какие работы были реально сделаны на доме, бывший офицер и обратился в бурятское Управление Следственного комитета РФ.



Центральный офис бурятского Следкома передал заявление Евгения Арсентьева руководителю следственного отдела по Октябрьскому району полковнику юстиции Вячеславу Подопригоре. Улан-удэнец предполагает получить ответ районных силовиков после новогодних праздников. Если он его не устроит, то намерен обжаловать в вышестоящих инстанциях. Вплоть до самых высоких.



Пройдя путь от прокуратуры Октябрьского района до Генпрокуратуры, в декабре 2019 года Евгений Арсентьев уже обратился с жалобой на имя Генерального прокурора Юрия Чайки.



- Если ничего не изменится, то буду обращаться к президенту России Путину, - отмечает улан-удэнец.



Петр Санжиев, «Номер один».