Эффекты плацебо и пигмалиона

Как эти психологические феномены влияют на нашу жизнь?



Знаете ли вы, что человек, убежденный в достоверности какой-либо информации, подсознательно ведет себя таким образом, чтобы она подтвердилась? Это явление в психологии называется эффектом пигмалиона. Как проявляется данное когнитивное искажение и как его избежать, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



«Слепое» исследование



- Игорь Валерьевич, давайте продолжим тему когнитивных ошибок, расскажите что это за явления и в чем они проявляются?



- Я не раз говорил, что наша психика очень несовершенна, субъективна, оттого имеет множество искажений и ошибок. Ряд таких искажений, или эффектов очень отчетливо наблюдается в научных исследованиях, например, в области медицины.



Первый хорошо известен медикам - это эффект плацебо. В чем он заключается? Допустим, придумали какое-то лекарство и нужно выяснить, действительно ли оно лечит болезнь. Мы даем лекарство человеку и наблюдаем, стало ему легче или нет. Вроде бы все логично: если полегчало, то работает, если нет – то оно не приносит пользу. Но если вместо лекарства дать плацебо (пустышку) и сказать, что это средство ему поможет, то пациент скажет, будто ему от него полегчало.



Суть в том, что становится легче только лишь оттого, потому что считает, будто ему оказывают помощь. Однако излечения как такового не происходит. Возникает субъективное ощущение, которое может проявляться на разных уровнях, вплоть до соматических изменений, ведь наша психика и тело очень тесно связаны. Происходит временный эффект облегчения. Это и есть эффект плацебо.



Зная это, ученые, в первую очередь медики, при испытании лекарств используют такую схему эксперимента, где одной группе больных дают настоящее лекарство, а другой группе – плацебо (пустышку, но заверяют, что это лекарство). И смотрят, есть ли разница в изменениях между этими двумя группами – контрольной и экспериментальной. Таким образом контролируется эффект плацебо, а исследование позволяет сказать, облегчение наступает либо в результате лечебного воздействия, либо в результате самовнушения человека. Такое исследование называется слепым.



Однако в дальнейшем выяснилось, что на результаты проводимых исследований влияет не только пациент, но и экспериментатор. Он, заинтересованный в том, как проводится его испытание, неосознанно начинает игнорировать факты, противоречащие его гипотезе, и отбирать только подтверждающие ее. Он бессознательно не замечает негативные стороны и отмечает только позитивные, тем самым подкрепляя свою теорию. Это явление называют эффектом пигмалиона.



То есть, по сути, любой ученый, исследователь или врач неосознанно всегда пытается подтвердить свою гипотезу путем игнорирования фактов, которые ее не подтверждают. Но эффект пигмалиона широко распространен не только среди исследователей, но и в сознании людей в обыденной жизни и заключается в том, что мы выбираем только ту информацию, которая подтверждает наши собственные взгляды. В этом плане можно сказать, что маркетологи и те, кто занимаются контекстной рекламой, прекрасно это знают. Поэтому и создаются, например, индивидуальные подборки реклам.



В шорах своей гипотезы



Что же будет, когда произойдет наложение этих двух эффектов друг на друга? Тогда, собственно говоря, и экспериментатору, и пациенту будет казаться, что лекарство действует. Хотя на самом деле оно не действует, а «положительный эффект» - это лишь результат их когнитивных искажений.



Именно для того, чтобы избежать эффекта пигмалиона, для чистоты эксперимента в исследовании лекарственных препаратов проводится так называемое двойное слепое исследование, когда ни пациент, ни врач не знают, лекарство или плацебо получает больной.



- Каким образом эти когнитивные искажения встречаются в нашей обыденной жизни?



- Удивительно, но мы с ними сталкиваемся постоянно. Каждый раз, когда обращаемся за помощью, лечением, юридической или психологической поддержкой, эти эффекты начинают свою работу. Например, пациент приходит к врачу, тот говорит: «у вас ОРВИ, вот вам рецепт». Больной верит врачу, считает, что у него ОРВИ, берет лекарства, и через какое-то время ему действительно становится лучше. Врач это видит, а если нет, то начинает искать хоть какое-то подтверждение улучшению и, утвердившись в правильности диагноза, продолжает лечение от острой респираторной вирусной инфекции. Больной продолжает лечение, хотя ему не очень-то и легче, а врач неосознанно игнорирует факты недомогания. Если это ОРВИ, то излечение происходит ввиду естественных причин, но не из-за назначенного лечения.



Или другой пример - клиент обращается к психологу, рассказывает ему о своей проблеме. Специалист предполагает «так это у вас то-то и то-то», клиент в этом уверяется. Психолог начинает отрабатывать проблему, от этого клиенту кажется, что ему действительно становится легче. Психолог видит улучшение и утверждается в своей гипотезе. Однако проблема клиента могла быть совсем в другом, и через какое-то время конфликт, который не был разрешен, обострится, и у человека возникнут те же самые проблемы, с которыми он опять пойдет к психологу для их разрешения.



- Эти эффекты не так безобидны, как кажутся, и чреваты серьезными проблемами?



- Да, проблема не решается, а запускается, хотя обеим сторонам кажется, будто она разрешена. Но это не так, просто снизилась острота симптоматики. Кроме того, когнитивные искажения не позволяют нам разобраться в сути проблем. Например, учитель говорит ученику: «ты не справился с заданием, потому что у тебя, видимо, недостаточно способностей». Ребенок этому верит и начинает проявлять эту самую неспособность и еще хуже справляется с заданиями, тем самым подтверждая гипотезу учителя. В итоге считает себя неспособным. Учитель игнорирует факты, которые говорят о способностях ребенка, а тот, в свою очередь, этому верит и соответственно себя ведет.



Прием двойных гипотез



- Что нужно сделать, чтобы избежать этих искажений?



- Есть такой прием двойных гипотез: первая – о наличии чего-то, а вторая, обратная ей, - об отсутствии этого. В чем суть приема? Допустим, у врача должна быть первая гипотеза, что у пациента - ОРВИ, а вторая - что у него не это заболевание. Соответственно, нужно подтвердить или опровергнуть их. Он должен искать факты, которые подтверждают первую гипотезу и опровергают вторую либо опровергают первую и подтверждают вторую. Получается некая симметричность рассуждений, благодаря которой удается более объективно рассматривать то или иное явление или событие. Потому что мы не просто подтверждаем, но еще и одновременно опровергаем ее.



Вообще в науке есть два принципа, отражающих методологию научного поиска. Это принцип верифицируемости, то есть подтверждения, что это действительно так, и принцип фальсифицируемости - опровержения.



- По сути, мы сейчас говорим о критичности?



- Да, безусловно. Учитель, выдвигая гипотезу о том, что ученик не способен к обучению, должен одновременно выдвинуть и противоположную гипотезу о том, что он способен к обучению, и искать подтверждение второй гипотезе наряду с подтверждением первой. И тогда он увидит, что ученик, например, не способен к математике, но способен к литературе или истории. Если же он будет подтверждать только первую гипотезу о неспособности ученика, то будет видеть, что тот не способен вообще ни к чему. Наличие второй гипотезы позволит ему более дифференцированно и шире взглянуть на ситуацию.



Еще раз повторюсь, все это не значит, что, например, учитель, врач или психолог некомпетентен и непрофессионал своего дела. Нет. Это когнитивные искажения, закономерности нашей психики - так работает наше мышление ввиду своего несовершенства. Поэтому для повышения уровня объективности нам приходится использовать специальные приемы, которые неподготовленному человеку кажутся какими-то иезуитскими. Потому что для обывателя, обычного человека, который не занимается научным поиском, очевидно, что гипотезы о наличии и об отсутствии, по сути, одно и то же – «а зачем выдвигать их две»? Но, зная, что наша психика всегда ищет подтверждение той гипотезе, которой мы придерживаемся, игнорируя факты, ей противоположные, нужно говорить о том, что необходима наряду с ней и вторая гипотеза и это разные вещи.



- Мы с вами сейчас выяснили, как избежать эффекта пигмалиона. А как избавиться от эффекта плацебо?



- Практически никак. Просто нужно знать, что он существует. Верить, что тебя лечат и это помогает, необходимо, ведь это позволяет ускорить выздоровление. Но здесь, что называется, палка о двух концах. Исследования показывают, что пациенты, верящие в свое исцеление, вылечиваются быстрее, поскольку психика мобилизует организм на борьбу с болезнью. Есть ли у нас необходимость избавляться от эффекта плацебо – большой вопрос.



- А в случае с учеником, который верит учителю, считающему его неспособным?



- Здесь и ученику, и его родителям необходимо подключать критичность. В этом случае ребенку поможет только тот человек, кто выдвинет альтернативную гипотезу о его способностях. Вы ведь помните, что самооценка у ребенка складывается на основе внешних оценок, и способность к самооцениванию у него только формируется.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Знаете ли вы, что человек, убежденный в достоверности какой-либо информации, подсознательно ведет себя таким образом, чтобы она подтвердилась? Это явление в психологии называется эффектом пигмалиона. Как проявляется данное когнитивное искажение и как его избежать, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Я не раз говорил, что наша психика очень несовершенна, субъективна, оттого имеет множество искажений и ошибок. Ряд таких искажений, или эффектов очень отчетливо наблюдается в научных исследованиях, например, в области медицины.Первый хорошо известен медикам - это эффект плацебо. В чем он заключается? Допустим, придумали какое-то лекарство и нужно выяснить, действительно ли оно лечит болезнь. Мы даем лекарство человеку и наблюдаем, стало ему легче или нет. Вроде бы все логично: если полегчало, то работает, если нет – то оно не приносит пользу. Но если вместо лекарства дать плацебо (пустышку) и сказать, что это средство ему поможет, то пациент скажет, будто ему от него полегчало.Суть в том, что становится легче только лишь оттого, потому что считает, будто ему оказывают помощь. Однако излечения как такового не происходит. Возникает субъективное ощущение, которое может проявляться на разных уровнях, вплоть до соматических изменений, ведь наша психика и тело очень тесно связаны. Происходит временный эффект облегчения. Это и есть эффект плацебо.Зная это, ученые, в первую очередь медики, при испытании лекарств используют такую схему эксперимента, где одной группе больных дают настоящее лекарство, а другой группе – плацебо (пустышку, но заверяют, что это лекарство). И смотрят, есть ли разница в изменениях между этими двумя группами – контрольной и экспериментальной. Таким образом контролируется эффект плацебо, а исследование позволяет сказать, облегчение наступает либо в результате лечебного воздействия, либо в результате самовнушения человека. Такое исследование называется слепым.Однако в дальнейшем выяснилось, что на результаты проводимых исследований влияет не только пациент, но и экспериментатор. Он, заинтересованный в том, как проводится его испытание, неосознанно начинает игнорировать факты, противоречащие его гипотезе, и отбирать только подтверждающие ее. Он бессознательно не замечает негативные стороны и отмечает только позитивные, тем самым подкрепляя свою теорию. Это явление называют эффектом пигмалиона.То есть, по сути, любой ученый, исследователь или врач неосознанно всегда пытается подтвердить свою гипотезу путем игнорирования фактов, которые ее не подтверждают. Но эффект пигмалиона широко распространен не только среди исследователей, но и в сознании людей в обыденной жизни и заключается в том, что мы выбираем только ту информацию, которая подтверждает наши собственные взгляды. В этом плане можно сказать, что маркетологи и те, кто занимаются контекстной рекламой, прекрасно это знают. Поэтому и создаются, например, индивидуальные подборки реклам.Что же будет, когда произойдет наложение этих двух эффектов друг на друга? Тогда, собственно говоря, и экспериментатору, и пациенту будет казаться, что лекарство действует. Хотя на самом деле оно не действует, а «положительный эффект» - это лишь результат их когнитивных искажений.Именно для того, чтобы избежать эффекта пигмалиона, для чистоты эксперимента в исследовании лекарственных препаратов проводится так называемое двойное слепое исследование, когда ни пациент, ни врач не знают, лекарство или плацебо получает больной.- Удивительно, но мы с ними сталкиваемся постоянно. Каждый раз, когда обращаемся за помощью, лечением, юридической или психологической поддержкой, эти эффекты начинают свою работу. Например, пациент приходит к врачу, тот говорит: «у вас ОРВИ, вот вам рецепт». Больной верит врачу, считает, что у него ОРВИ, берет лекарства, и через какое-то время ему действительно становится лучше. Врач это видит, а если нет, то начинает искать хоть какое-то подтверждение улучшению и, утвердившись в правильности диагноза, продолжает лечение от острой респираторной вирусной инфекции. Больной продолжает лечение, хотя ему не очень-то и легче, а врач неосознанно игнорирует факты недомогания. Если это ОРВИ, то излечение происходит ввиду естественных причин, но не из-за назначенного лечения.Или другой пример - клиент обращается к психологу, рассказывает ему о своей проблеме. Специалист предполагает «так это у вас то-то и то-то», клиент в этом уверяется. Психолог начинает отрабатывать проблему, от этого клиенту кажется, что ему действительно становится легче. Психолог видит улучшение и утверждается в своей гипотезе. Однако проблема клиента могла быть совсем в другом, и через какое-то время конфликт, который не был разрешен, обострится, и у человека возникнут те же самые проблемы, с которыми он опять пойдет к психологу для их разрешения.- Да, проблема не решается, а запускается, хотя обеим сторонам кажется, будто она разрешена. Но это не так, просто снизилась острота симптоматики. Кроме того, когнитивные искажения не позволяют нам разобраться в сути проблем. Например, учитель говорит ученику: «ты не справился с заданием, потому что у тебя, видимо, недостаточно способностей». Ребенок этому верит и начинает проявлять эту самую неспособность и еще хуже справляется с заданиями, тем самым подтверждая гипотезу учителя. В итоге считает себя неспособным. Учитель игнорирует факты, которые говорят о способностях ребенка, а тот, в свою очередь, этому верит и соответственно себя ведет.- Есть такой прием двойных гипотез: первая – о наличии чего-то, а вторая, обратная ей, - об отсутствии этого. В чем суть приема? Допустим, у врача должна быть первая гипотеза, что у пациента - ОРВИ, а вторая - что у него не это заболевание. Соответственно, нужно подтвердить или опровергнуть их. Он должен искать факты, которые подтверждают первую гипотезу и опровергают вторую либо опровергают первую и подтверждают вторую. Получается некая симметричность рассуждений, благодаря которой удается более объективно рассматривать то или иное явление или событие. Потому что мы не просто подтверждаем, но еще и одновременно опровергаем ее.Вообще в науке есть два принципа, отражающих методологию научного поиска. Это принцип верифицируемости, то есть подтверждения, что это действительно так, и принцип фальсифицируемости - опровержения.- Да, безусловно. Учитель, выдвигая гипотезу о том, что ученик не способен к обучению, должен одновременно выдвинуть и противоположную гипотезу о том, что он способен к обучению, и искать подтверждение второй гипотезе наряду с подтверждением первой. И тогда он увидит, что ученик, например, не способен к математике, но способен к литературе или истории. Если же он будет подтверждать только первую гипотезу о неспособности ученика, то будет видеть, что тот не способен вообще ни к чему. Наличие второй гипотезы позволит ему более дифференцированно и шире взглянуть на ситуацию.Еще раз повторюсь, все это не значит, что, например, учитель, врач или психолог некомпетентен и непрофессионал своего дела. Нет. Это когнитивные искажения, закономерности нашей психики - так работает наше мышление ввиду своего несовершенства. Поэтому для повышения уровня объективности нам приходится использовать специальные приемы, которые неподготовленному человеку кажутся какими-то иезуитскими. Потому что для обывателя, обычного человека, который не занимается научным поиском, очевидно, что гипотезы о наличии и об отсутствии, по сути, одно и то же – «а зачем выдвигать их две»? Но, зная, что наша психика всегда ищет подтверждение той гипотезе, которой мы придерживаемся, игнорируя факты, ей противоположные, нужно говорить о том, что необходима наряду с ней и вторая гипотеза и это разные вещи.- Практически никак. Просто нужно знать, что он существует. Верить, что тебя лечат и это помогает, необходимо, ведь это позволяет ускорить выздоровление. Но здесь, что называется, палка о двух концах. Исследования показывают, что пациенты, верящие в свое исцеление, вылечиваются быстрее, поскольку психика мобилизует организм на борьбу с болезнью. Есть ли у нас необходимость избавляться от эффекта плацебо – большой вопрос.- Здесь и ученику, и его родителям необходимо подключать критичность. В этом случае ребенку поможет только тот человек, кто выдвинет альтернативную гипотезу о его способностях. Вы ведь помните, что самооценка у ребенка складывается на основе внешних оценок, и способность к самооцениванию у него только формируется.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru