В Улан-Удэ появится еще один стадион

Его построят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зорька»





В 2020 году на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» на Верхней Березовке в Улан-Удэ за счет средств «единой» дальневосточной субсидии планируется построить стадион. Общий объем финансирования объекта составит 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Стадион будет представлять собой футбольное поле размером 30 на 60 метров с беговой дорожкой на 100 метров, тренажерами, баскетбольной и волейбольной площадками.На все проектно-сметные работы по объекту городской бюджет уже выделил около миллиона рублей.- Разработана проектно-сметная документация, получена госэкспертиза сметной стоимости. Прошли общественные слушания, получено одобрение. Сейчас проводятся техническая экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в Управлении государственной экспертизы РБ и экологическая экспертиза в Управлении Росприроднадора по Забайкальскому краю. После получения всех экспертиз будет заключаться договор на получение субсидии, - пояснила директор спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» Саяна Сагалаева.Спортивный лагерь «Зорька» был открыт в середине прошлого века. Шесть лет назад лагерь перешел в муниципальную собственность и стал спортивно-оздоровительным комплексом. С этого момента началось активное обновление его материально-технической базы. Ежегодно летом комплекс «Зорька» принимает порядка 360 городских детей. Зимой здесь проводятся крупные соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. Также «Зорька» является излюбленным местом зимнего отдыха горожан.Фото: мэрия Улан-Удэ