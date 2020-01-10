В Улан-Удэ развернулась битва за парковки

Из-за нехватки мест во дворах дело доходит даже до драк





Застройщики Бурятии недавно фактически отказались от строительства подземных паркингов в Улан-Удэ. Это вызвало нехватку мест на переполненных придомовых территориях новых высоток, построенных в последние годы.

В Улан-Удэ растет число конфликтов между новоселами за места во дворах. Андрей, новосел одного из сверхвысоких жилых комплексов, построенных на улице Гагарина, старается не выезжать из дома позже шести вечера.- Если отъеду, то потом не найду место и придется парковаться в другом дворе, - рассказывает он.Однако в этом случае он здорово рискует. И рассказал, как недавно подрался с агрессивным местным жителем, который заявил, что Андрей занял «его место», да еще и в чужом дворе. Не говоря уже о том, что приглядывать за своим железным конем, который находится вне зоны видимости, тоже проблематично.Возникает вопрос - почему при возведении домов застройщики не предусматривают подземные паркинги, особенно при сегодняшней сверхплотной застройке?Застройщики говорят, что виноваты якобы сами жильцы - нет спроса на подземные паркинги, поэтому их и не строят.- Закладка подземного паркинга - это очень сложное техническое сооружение, и мы, вложив туда значительные средства, затем реализуем места в нем годами, - сообщил один из бурятских строителей.Есть и еще одна причина - низкие доходы новоселов, которым хватает средств лишь на квартиру, а о подземной парковке или гараже они стараются не думать, откладывая решение вопроса на потом. Вот только подобная совместная политика застройщиков и покупателей квартир приводит к весьма печальному для города результату. Ведь подземную парковку уже после возведения дома не построить.- Власти не должны отдавать на откуп решение вопроса о том, строить или нет подземный паркинг в районах высотной застройки, а обязывать строителей соблюдать нормативное обеспечение паркингами, и наземными, и подземными, как это делается в Москве или Санкт-Петербурге, - считает улан-удэнский риелтор Лариса Бибишева. - В противном случае ситуация будет только ухудшаться, поскольку автомобилизация не уменьшается, а отказ от подземных гаражных сооружений быстро приведет к созданию невыносимых условий жизни для горожан.Причем это касается не только автомобилистов, но и абсолютно всех жильцов высотных новостроек. Ведь они тоже страдают от загазованности, омрачающей им жизнь в связи с сверхвысокой концентрацией машин во дворах. Это именно тот случай, когда попустительство чиновников приводит в будущем к непоправимым последствиям для города и горожан.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»