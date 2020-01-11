Улан-удэнка пожертвовала свою почку сестре

До пересадки девушка восемь лет находилась на гемодиализе





В декабре в НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова провели операцию по пересадке почки 28-летней жительнице Улан-Удэ. Ей пересадили почку ее сестры, операция прошла успешно.

До операции на протяжении восьми лет девушка находилась на гемодиализе, каждые три дня ей приходилось посещать центр гемодиализа РКБ им.Н.А.Семашко для прохождения процедуры очищения крови.

Старшая сестра приняла решение помочь близкому человеку и пожертвовать одну почку ради спасения жизни сестры. Обследование показало, что сестра полностью здорова и сможет стать идеально подходящим донором почки.

Операция по пересадке почки прошла успешно, сейчас сестры находятся на стандартном послеоперационном лечении в РКБ им.Н.А.Семашко под контролем врача-нефролога Сабины Базаровой.

- На данный момент пересаженная почка функционирует хорошо, общее состояние родственниц оценивается, как удовлетворительное. Благодаря своей сестре-донору девушка сможет вести полноценную и здоровую жизнь, - отмечает доктор.

Девушка радуется тому, что болезнь позади.

- Жизнь до пересадки – это постоянная слабость, плохое самочувствие, спина отваливается. Восемь лет на диализе по 4-5 часов. Было очень больно. И страшно. С этой болью я жила. Никогда не угадаешь, как будешь чувствовать себя после диализа. Это очень сложный период. С такими почками я дожила до 28 лет, - рассказала пациентка.





Фото: пресс-служба РКБ им.Семашко