Дети из Бурятии написали 600 писем Деду Морозу

Всего в Великий Устюг пришло более 250 тысяч писем и открыток





В начале декабря в рамках акции «Почта Деда Мороза» в разных регионах России было установлено более 300 почтовых ящиков для приема писем в адрес Деда Мороза.

В Бурятии специальные ящики для приема писем и открыток для Деда Мороза были установлены в Улан-Удэ и Гусиноозерске. Также желающие могли опустить свои письма в почтовый ящик в любом отделении связи. Ежедневно в магистральный сортировочный центр УФПС Республики Бурятия, расположенный на территории железнодорожного вокзала, поступало большое количество писем, адресованных в Великий Устюг.

- К слову, в этом году при написании писем с новогодними поздравлениями и пожеланиями жители некоторых регионов России проявили творческий подход и креатив. Так, из Санкт-Петербурга была отправлена новогодняя открытка Всероссийскому Деду Морозу от юных художников размером 3х2 квадратных метра и весом около 30 килограммов. А челябинцы отправили Деду Морозу самое длинное письмо: размер послания – 112 метров 66 сантиметров, - отмечают в «Почте России».





Фото: dom-dm.ru