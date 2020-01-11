Аэропорт «Байкал» раздал шутливые номинации авиакомпаниям





В 2019 году услугами аэропорта воспользовались 478 448 человек. «Цифра возможно не самая огромная, но динамика отличная! Мы выросли на 27% по сравнению с прошлым годом!» - написал на своей странице в Facebook коммерческий директор аэропорта.

По его словам, чемпионом по пассажиропотоку остаётся Москва, но Новосибирск и Иркутск, если ещё не дышат в затылок, то догоняют очень энергично.

- Хочется вручить Авиакомпаниям - лидерам шуточные номинации Аэропорта "Байкал", - пишет Гармаев.

Номинация «Старый друг - борозды не портит», по версии коммерческого директора, досталась S7. «В этом году легендарный Московский рейс s7 поменял номер рейса, но мы продолжаем называть его 115/116», - говорит Дмитрий Гармаев.

Авиакомпания «Победа» удостоилась номинации «Вас не догонят».

- Обслуживание рейса за 35 минут казалось нереальным пару лет назад, теперь вся Россия узнала, что это не предел, - пояснил свой выбор коммерческий директор.

«Смартавиа» заслуживает сразу две номинации – «Темная лошадка» и «Стойкий оловянный солдатик».

- Упрямый, северный характер позволил «Смартам» выстоять, перезимовать в Улан-Удэ. А зимовать этим поморам не привыкать, - считает Гармаев.



Также он поблагодарил все авиакомпании, выполняющие рейсы в Улан-Удэ, за сотрудничество.

- «Якутия», «Ираэро», «Ангара», «СИЛА», «HUNNU AIR», «Икар», спасибо за безопасные полеты, благодарных пассажиров и тесное, плодотворное сотрудничество!

Фото: аэропорт "Байкал"