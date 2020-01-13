В Бурятии обвинения в педофилии становятся новым способом мести

Женщины после конфликтов с мужьями обвиняют их в насилии над детьми





В последнее время все чаще слышны новости о том, что мужчин обвиняют в домогательстве к собственным к детям. Однако в редакцию «Номер один» обращаются и те, кто уверен – их родственник, обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком, стал жертвой оговора со стороны жены или родственницы.

Так о чем же идет речь – о росте половых преступлений против детей, или, быть может, на наших глазах сформировался новый и весьма действенный вид женской мести – обвинить мужчину в домогательствах к ребенку, чтобы отомстить или ликвидировать его из своей жизни?В конце декабря прошлого года Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Железнодорожного райсуда в отношении 33-летнего жителя Улан-Удэ Ивана Виноградова Суд признал его виновным по трем эпизодам статьи «Насильственные действия сексуального характера», совершенные в отношении 12-летней дочери своей супруги, и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Родители осужденного не верят в виновность сына и считают, что его подставила жена Алена.- Я уверена, что причиной всей этой истории стала ее измена, - утверждает Наталья Николаевна, мать осужденного. – Ведь накануне задержания сына Алена ушла к другому мужчине - соседу по даче, с которым встречалась.Иван познакомился с Аленой в конце 2012 года на автомойке, где она тогда работала. У 24-летней девушки к тому времени уже были двое малышей, проживающих у бабушки в Заиграевском районе. Незадолго до встречи Иван расстался со своей бывшей женой, с которой не получилось стать отцом, и мечтал о детях в новых отношениях с Аленой.Как только молодые стали жить вместе, детей, семилетнего мальчика и шестилетнюю девочку, перевезли в город. Следом в Улан-Удэ переехали мать и сестра Алены. Финансовые вопросы новоиспеченной семьи взяли на себя родители Ивана.- Если молодые ругались, Алена сразу собирала вещи и уходила к матери. Мотала ему нервы. Не раз устраивала при нас и детях истерики из-за того, что сын ее не хочет. Эти ситуации были крайне неприятны для нас с мужем, в нашей семье такое было неприемлемо. Но я молчала, думала, это все из-за молодости, - рассказывает Наталья Николаевна.В 2014 году Иван и Алена официально расписались. Он, будучи по образованию инженером, работал на заводе, а она после курсов устроилась продавцом в магазин. В 2017 году родители Ивана подарили семье трехкомнатную квартиру в Улан-Удэ. Казалось, теперь у молодоженов есть все для счастья.- Дети называли Ивана папой, на фотографиях он всегда с ними рядом. Родить еще детей не получалось, оказалось, у Алены было семь абортов. Я говорила сыну, что детей уже не будет, но он не верил. В конце 2018-го они с Иваном обратились в центр планирования семьи и записались на ЭКО, - рассказывает Наталья Николаевна.По рассказам матери осужденного, молодые жили сложно. Всякий раз, когда Алена уходила жить к матери, дети переставали общаться с названными бабушкой и дедушкой и даже не здоровались с ними при встрече.- В мае 2018 года в семье произошел странный случай. Мы с мужем возвращались с дачи, когда позвонила Алена и рассказала, что она только что вернулась с работы домой и застала дочь лежащей голой рядом с Иваном. Он был одет и смотрел телевизор. Мы прибежали. Сын был ошарашен подозрениями, не понимал, что происходит. Девочка спокойно вышла из комнаты, никакого испуга на ее лице не было, - вспоминает мать Ивана Наталья Николаевна.Мать осужденного отмечает, что после этого непонятного случая Алена попросилась у свекра прописаться в квартире, а чуть позже прописала своих детей. Затем у Ивана начались серьезные проблемы со здоровьем. Летом у крепкого парня произошел приступ сродни эпилептическому, затем один за другим последовали переломы – сначала пальца, а после - пятки. В итоге с августа по январь 2019 года он пробыл на больничном. Алена, наоборот, за это время расцвела – начала краситься, стала приветливой и довольной.- 31 мая закончился учебный год, Иван, Алена, дети и сосед собрались на даче, приготовили рыбу. Мне тогда бросилось в глаза, что она и сосед ведут себя как любовники. Вечером я задала невестке вопрос в мессенджере, что может связывать ее и этого мужчину, на что она мне ничего не ответила. 5 июня сын вышел на работу, а вечером у него произошел гипертонический криз. Оказалось, накануне жена сказала ему, что уходит к другому мужчине. Он был против, говорил, что не даст развода, но она все равно ушла – вернувшись после работы, сына встретила пустая квартира.В тот же день Иван сел на больничный. Примерно в то же время Алена привела на прием к психологу дочь и рассказала о своих подозрениях, что отчим применял к ребенку сексуальное насилие. Психолог, следуя инструкции, сигнализировала об этом в полицию, через несколько дней за Иваном пришли.- В тот день, 19 июня, сын был на приеме у врача, жаловался на высокое давление, ему предлагали госпитализацию, но он отказался. В поликлинику ходил с поддержкой отца. В очередной раз вернувшись домой, в дверь им позвонили. Молодой мужчина не представился, сказал, что жена написала на Ивана заявление и ему нужно проехать в опорный пункт для беседы, - вспоминает мать Ивана.К вечеру родители заволновались, начали искать сына, а около 23 часов узнали, что Иван находится в Следственном комитете. Тогда же им позвонил назначенный адвокат сына, который ошарашил: «Иван во всем признался». Родители кинулись в отдел на Лимонова, дверь кабинета следователя была открыта.- Иван сидел с выпученными глазами, мы уверены, ему было плохо, - заверяет мать.Позже родители обратились с жалобой на действия следователя и обстоятельства задержания сына и получили ответ, что «о своем плохом самочувствии он не заявлял, признаков болезненного состояния здоровья не имел». Позже и суд опроверг доводы обвиняемого, что он, будучи в болезненном состоянии, дескать, оговорил себя. Родители до сих пор возмущены, что и медкарту, и сигнальные листы, и больничные сына никто в расчет так и не взял.Тем не менее в тот вечер Иван все же дал признательные показания, а на суде отказался от них. Сказал, что когда 19 июня он вместе с участковым приехал в отдел и тот рассказал ему о домогательствах к дочери, ему стало плохо. «Участковый стал что-то печатать, сказал, что надо говорить, пообещав, что если я скажу, как надо, то вернусь домой. А если нет, меня арестуют, а в следственном изоляторе мне будет несладко», - рассказал на суде Иван.Отказалась от своих показаний на суде и потерпевшая девочка. Школьница в присутствии психолога и законного представителя пояснила, что отчим не снимал с нее одежду и ничего из того, что она сообщила во время следствия, не было. Показания против отчима дала «из чувства ненависти к нему, потому что он постоянно ругался с мамой». Однако суд слова девочки оценил как недостоверные. По мнению присутствовавшего на заседании психолога, девочка находилась в состоянии стресса, и допрос ее был нецелесообразен.Мать девочки Алена на суде настаивала, что трижды - в феврале, апреле и мае – дочка подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима.- Два первых случая девочка якобы вспомнила в августе. Что интересно, это произошло после того, как мы по совету адвоката подали и выиграли иск о лишении ее «прописки» в нашей квартире. Видимо, это ее разозлило, - рассказывает Наталья Николаевна.Сторона защиты на суде настаивала, что в те периоды времени, когда якобы было совершено насилие (днем в будний день), отчим и девочка вообще не пересекались в квартире наедине. Он работал, а она училась во вторую смену и возвращалась поздно. Пропусков занятий, кроме одного, не было, что зафиксировано в электронном школьном журнале.- Иван был нормальный, жизнерадостный парень, а с ней превратился в кухарку и воспитателя. Сын за детьми следил, готовил обеды, уроки проверял. В последнее время перед задержанием он постоянно все забывал. Я могу лишь предполагать, что жена делала так, чтобы у него пошатнулось здоровье, - уверяет Наталья Николаевна.Родители осужденного планируют обжаловать приговор и готовы дойти до Европейского суда по правам человека, только бы доказать невиновность сына.Если в этом деле уже озвучен приговор, то в деле жителя Баргузинского района, которого жена обвиняет в растлении общей четырехлетней дочери, следствие только началось.В конце декабря в редакцию нашей газеты обратилась жительница района, рассказавшая, что 43-летний односельчанин обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера». В районе даже был объявлен сбор денег для арестованного земляка. Кто-то уверяет, что жена специально засадила мужа за решетку и теперь пользуется его имуществом, другие же говорят, что педофилу там и место. Что было на самом деле, покажет следствие.В ноябре 2015 года к 13 годам строгого режима суд приговорил еще одного мужчину - 56-летнего жителя одного из поселков в Северо-Байкальском районе Бурятии. Родственники, обратившиеся за советом в редакцию нашей газеты, также уверены, что мужчина не виноват.По словам мужчины, он дал признательные показания под давлением. Заявление на пенсионера подала мать девочки, сестра его жены. Женщина выпивает, не работает. Позже она созналась родственникам, что оговорила мужчину из-за того, что сестра не заняла ей денег, но обращаться в прокуратуру с официальным признанием не хочет – боится, что у нее отберут детей.Любовь Ульянова, «Номер один»Имена героев статьи измененыФото: pixabay.com